Ãœst geÃ§it ihmali yine can aldÄ±

Manisa'nÄ±n hemzemin geÃ§itte yolcu treninin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± 4 Ã§ocuk annesi Hatice Ã‡akmak, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Manisa’nÄ±n Yunusemre ilçesinde mahallelilerinin defalarca üst geçit talebinde bulunduÄŸu tren yolunda, yolcu treninin çarptÄ±ÄŸÄ± Hatice Çakmak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Manisa’nÄ±n Yunusemre ilçesindeki Barbaros mahallesinde Hatice Çakmak isimli kadÄ±na, hemzemin geçitten geçtiÄŸi sÄ±rada Ä°zmir-BalÄ±kesir seferini yapan yolcu treni çarptÄ±. Ä°hbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Çakmak’Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Trenin iki makinisti, ifadeleri alÄ±nmak üzere emniyete götürüldü.

MAHALLELÄ° ÜST GEÇÄ°T Ä°STÄ°YOR

Barbaros Mahallesi halkÄ±, aynÄ± geçitte daha önce de çok sayÄ±da kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirterek, hemzemin geçidin bulunduÄŸu alana üst geçit yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. AA’da yer alan habere göre mahallelilerden Hatice Kaya, Manisa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Cengiz Ergün’den kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeye üst geçit yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “4 çocuÄŸu var, yazÄ±k deÄŸil mi? Burada daha kaç can gidecek, ben de çocuÄŸumu okula yolluyorum, kendim geçiyorum. Barbaros Mahallesi genelde iÅŸçilerin oturduÄŸu bir mahalle. Neden hiçbir önlem alÄ±nmÄ±yor?”

‘DAHA KAÇ KÄ°ÅžÄ° ÖLECEK, HAYAT BU KADAR UCUZ MU?’

Zeliha Kaya da aynÄ± geçitte kendisinin de kaza tehlikesi atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Levhaya kadar geldim, bir adÄ±m daha atsam ben de ölüyordum. Üst geçit olsun istiyoruz. Daha ne kadar can gidebilir, çocuklarÄ±mÄ±z geçiyor buradan, hayat bu kadar ucuz mu?” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:56

www.evrensel.net