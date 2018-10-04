EÄŸitim Senâ€™den 'Ã–ÄŸretmen DÃ¼nyayÄ± DeÄŸiÅŸtirir' kampanyasÄ±

EÄŸitim Sen, 5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler gÃ¼nÃ¼ Ã¶ncesinde bir aÃ§Ä±klama yaparak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri kampanyayÄ± duyurdu.

EÄŸitim ve Bilim Emekçileri SendikasÄ± (EÄŸitim Sen), öÄŸretmenlerin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi amacÄ±yla “ÖÄŸretmen DünyayÄ± DeÄŸiÅŸtirir” ÅŸiarÄ±yla bir kampanya baÅŸlattÄ±. Kampanya kapsamÄ±nda öÄŸretmenlerin iÅŸ güvencesi, ek gösterge, ücretlerde iyileÅŸtirme gibi taleplerinin toplumun geniÅŸ kesimlerine yayÄ±lmasÄ± ile eÄŸitim ve bilim emekçilerinin mesleklerine sahip çÄ±kmasÄ± hedefleniyor.

EÄŸitim Sen, "ÖÄŸretmen DünyayÄ± DeÄŸiÅŸtirir" ÅŸiarÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyayÄ± Mülkiyeliler BirliÄŸi ToplantÄ± Salonu'nda duyurdu. KESK MYK üyelerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray Aytekin AydoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafÄ±ndan 1994 yÄ±lÄ±nda “Dünya ÖÄŸretmenler Günü” olarak ilan edilen 5 Ekim'in dünyanÄ±n birçok ülkesinde eÅŸ zamanlÄ± olarak kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Dünya ÖÄŸretmenler Günü”nün 5 Ekim 1966 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) ve UNESCO tarafÄ±ndan “ÖÄŸretmenlerin Statüsüne Ä°liÅŸkin Tavsiye KararÄ±”nÄ±n alÄ±nmasÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AydoÄŸan, bu kararÄ±n öÄŸretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarÄ±na yönelik önemli ve tarihi bir adÄ±m olduÄŸunu dile getirdi. AydoÄŸan, “ÖÄŸretmenlerin Statüsüne Ä°liÅŸkin Tavsiye KararÄ±”nÄ±n aynÄ± zamanda uluslararasÄ± düzeyde yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir toplu sözleÅŸme niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek öÄŸretmenlik mesleÄŸinde iÅŸe alÄ±nma, iÅŸe alÄ±nmada seçme ve formasyon, mesleÄŸe hazÄ±rlÄ±k, deÄŸiÅŸik düzeydeki öÄŸretmenlerin mesleki sorunlarÄ±, iÅŸ güvencesi gibi konularÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Tavsiye kararÄ±nÄ±n Türkiye tarafÄ±ndan da kabul edilmiÅŸ ve altÄ±na imza atÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n Türkiye’nin yÄ±llardÄ±r yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸine dikkat çeken AydoÄŸan, “Türkiye’nin öÄŸretmenleri 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü’nü çözümsüzlüÄŸe terk edilen hukuksuz ihraçlar, açÄ±ÄŸa almalar, soruÅŸturma ve sürgünlerin gölgesinde, sözleÅŸmeli/güvencesiz istihdam uygulamalarÄ± ve hak kayÄ±plarÄ± ile karÅŸÄ±lamaktadÄ±r” dedi.

‘EKONOMÄ°K GÄ°DÄ°ÅžAT ÇALIÅžMA VE YAÅžAM KOÅžULLARINI KÖTÜLEÅžTÄ°RDÄ°’

Türkiye’de öÄŸretmenlerin ülkenin dört bir yanÄ±nda olumsuz koÅŸullarla mücadele ettiÄŸini söyleyen AydoÄŸan, uzun yÄ±llar boyunca büyük fedakarlÄ±klarla çalÄ±ÅŸmalarÄ±na raÄŸmen çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ± ile mesleki saygÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ±n giderek kötüleÅŸtiÄŸini dile getirdi. AydoÄŸan, Türkiye ekonomisindeki kötü gidiÅŸatÄ±n bir milyonu aÅŸkÄ±n eÄŸitim ve bilim emekçisinin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek 2008 yÄ±lÄ±nda aylÄ±k 920 ABD dolarÄ± alan bir öÄŸretmenin 25 Eylül 2018 itibariyle 598 ABD dolarÄ± maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) verilerine göre resmi öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 117 bin 403 olduÄŸunu söyleyen AydoÄŸan, atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmen sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 438 bin olduÄŸunu belirtti. AydoÄŸan son 16 yÄ±lda KPSS’ye giren her 100 öÄŸretmenden sadece 17’sinin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek geriye kalan 83 öÄŸretmenin iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ÖÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ± kapamak yerine sözleÅŸmeli ve ücretli öÄŸretmen istihdamÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸini dile getiren AydoÄŸan, iktidarÄ±n güvencesiz, esnek ve performansa dayalÄ± politikalarÄ± hayata geçirmek istediÄŸini söyledi.

‘KAMPANYAYI TOPLUMUN GENÄ°Åž KESÄ°MLERÄ°YLE PAYLAÅžACAÄžIZ’

EÄŸitim Sen olarak gerek yaÅŸanan ekonomik kriz nedeniyle emeklerinin deÄŸersizleÅŸtirilmesine gerek öÄŸretmenlik mesleÄŸinin itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele edeceklerini dile getiren AydoÄŸan, bu kapsamda “ÖÄŸretmen DünyayÄ± DeÄŸiÅŸtirir” kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± duyurdu. AydoÄŸan, kampanya kapsamÄ±nda taleplerini siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri ve toplumun geniÅŸ kesimleriyle paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek iÅŸ yerlerinde de imza toplayacaklarÄ±nÄ± söyledi. ToplantÄ±lar ve mitingler düzenleyerek öÄŸretmenleri ve bilim emekçilerini mesleklerine sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± dile getiren AydoÄŸan, kampanya kapsamÄ±ndaki taleplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

ÖÄŸretmenler Günü olarak “Dünya ÖÄŸretmenler Günü” olan 5 Ekim esas alÄ±nmalÄ±, 5 Ekim günü tatil ilan edilmelidir. 24 Haziran seçimleri öncesinde verilen sözler tutulmalÄ±, ek göstergeler 3600’e çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ekonomik maÄŸduriyetler giderilmeli, son 16 yÄ±ldaki kaybÄ± gideren adaletli bir ücret artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanmalÄ±. Güvencesiz istihdam uygulamalarÄ±na son verilmeli, sözleÅŸmeli öÄŸretmenlerin tamamÄ± kadroya geçirilmeli. “ÖÄŸretmenlerin Statüsü Tavsiye KararÄ±” eksiksiz olarak hayata geçirilmeli. Hukuksuz ihraçlar iptal edilmeli. Grevli toplu sözleÅŸme hakkÄ± önündeki engeller kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, gerçek bir toplu sözleÅŸme düzeninin yaratÄ±lmasÄ± saÄŸlanmal

(Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:54

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