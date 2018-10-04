Milas'ta 14 milyon yÄ±llÄ±k balÄ±k fosili bulundu

Milas'ta kÃ¶mÃ¼r arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Orta Miyosen DÃ¶nemi'ne ait, 14 milyon yÄ±llÄ±k balÄ±k fosili ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

MuÄŸla'nun Milas ilçesinde kömür arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda sedimanter kayaç içinde, Orta Miyosen Dönemi'ne ait, 14 milyon yÄ±llÄ±k göl balÄ±ÄŸÄ± fosili ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±.

Milas'ta, Karya ve Likya dönemlerine ait 3 bin yÄ±llÄ±k eserlerin yanÄ± sÄ±ra civardaki kömür havzalarÄ±nda milyonlarca yÄ±l öncesine tarihlenen hayvan fosilleri gün yüzüne çÄ±karÄ±lÄ±yor. Büyük Ä°skender, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir merkez konumunda olan ve MenteÅŸe BeyliÄŸi'ne de baÅŸkentlik yapan Milas'ta, Alatepe mevkisinde kömür arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± yürüten jeofizik yüksek mühendisi Abdullah Sipahi, Orta Miyosen Dönemi'ne ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen balÄ±k fosiline rastladÄ±. Sipahi, laboratuvarda incelediÄŸi fosilin bir göl balÄ±ÄŸÄ±na ait olduÄŸunu söyledi. Abdullah Sipahi, "Dönemlere ait sedimanter kayaçlar içinde farklÄ± birçok fosile rastlamak mümkün. Bulunan fosil 14 milyon yÄ±l önce bölgede bir göl olduÄŸunu gösteriyor. Gölde yaÅŸayan bu balÄ±k ölüyor ve göl tabanÄ±na düÅŸtükten sonra üzeri sedimantasyon sonucu zaman içinde örtülüyor. Daha sonra göl kuruyor ve fosili barÄ±ndÄ±ran birimler açÄ±ÄŸa çÄ±kÄ±yor" dedi. (Milas/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:45

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