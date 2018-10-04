Adalet NÃ¶beti'nde 73. hafta: Adaleti aramaya devam

Tutuklu avukatlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Adalet NÃ¶betiâ€™nin 73â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda avukatlar adalet aramaya devam edeceÄŸiz dedi.

Ä°stanbul'da bulunan ÇaÄŸlayan Adliyesi’nde avukatlarÄ±n tutuklu meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± Adalet Nöbeti, 73’üncü haftasÄ±nda devam etti.

MA'nÄ±n haberine göre Adliyenin Atrium alanÄ±nda bulunan Themis Heykeli önünde bir araya gelerek nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. “Herkes için adalet” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyleme CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu da destek verdi.

Eylemde konuÅŸan Avukat Sadife KarataÅŸ Kural, “Elimizden alÄ±nanlar, kaybedilenler, katledilenler, hapsedilenler, yaÅŸamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na atÄ±lanlar, yaÅŸamaya katlanamayanlar, yokluÄŸa terkedilenler, göçenler, gidenler... Her biri bir parçamÄ±zÄ± kapÄ±p götürüyor yanÄ±nda. Parça parça kalÄ±yoruz. Yalan, dünyanÄ±n her yerinde gerçek gibi giyinmiÅŸ olarak içimizde yaÅŸar derler ve kimse çÄ±plak gerçeÄŸi görmek istemez. Kuyunun dibine yollasak da, gözümüzü kaçÄ±rsak, kulaÄŸÄ±mÄ±zÄ± kapasak da, gerçeÄŸin ve adaletin yokluÄŸu içimizde kocaman bir gedik açÄ±yor. Orada kalÄ±yor yanaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ±, omzumuzdaki kesik el hala durmadan kanÄ±yor" diye konuÅŸtu.

ALCAN: ADALETTEN BAHSEDEMÄ°YORUZ

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) Ä°stanbul EÅŸsözcüsü Avukat Ä°lknur Alcan ise avukatlar olarak adaleti adliye binalarÄ±nda aramadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ülkede adaletten bahsetmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Siyasal iktidarÄ±n kendi yandaÅŸlarÄ±nÄ± hakim ve savcÄ± yaparak ülkedeki hukuk güvenliÄŸini yok ettiÄŸini ifade eden Alcan, “Ä°ktidar kendisine muhalefet edenleri bu hakim ve yargÄ±çlar vasÄ±tasÄ±yla dizginlemeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. OHAL kalkmasÄ±na raÄŸmen OHAL’le birlikte getirilen Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) yasa yapÄ±larak güvenlik kalÄ±cÄ± olarak yok edilmektedir” diye belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:36

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