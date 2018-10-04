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FotoÄŸraf: MA
SYKP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kaya gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
04 Ekim 2018 14:25
SYKP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SYKPâ€™den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Antalyaâ€™dan Ä°stanbulâ€™a gelen Ahmet Kayaâ€™nÄ±n havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Kaya'nÄ±n hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olduÄŸu belirtildi.
Kaya'nÄ±n Antalya'da bulunan evinde de polisler tarafÄ±ndan arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi. (MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:28
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