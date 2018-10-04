Münih’te 40 bin kişi Polis Yasası’na karşı yürüdü

Almanya’nın Münih kentinde bir araya gelen 40 bin kişi Polis Yasası’nın sertleştirilmesini protesto etti. (Fotoğraf: Arşiv)

Almanya’nın Münih kentinde bir araya gelen 40 bin kişi eyalet hükümeti tarafından Polis Yasası’nın sertleştirilmesini protesto etti.

50’den fazla örgüt ve inisiyatifin içinde yer aldığı “Polis Yasası’na Hayır” (noPAG) Birliği tarafından gerçekleştirilen eylemde, yasadaki sertleştirmelerin geri alınması talep edilirken, sığınmacıların savaş bölgelerine gönderilmesinin derhal durdurulmasını istedi.

Eyalette iş başındaki CSU hükümetinin antidemokratik bir tutum içinde olduğuna dikkat çeken birlik sözcüsü Laura Pöhler, 14 Ekim’de yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinde anlamlı bir yanıtın verilmesi çağrısında bulundu. Pöhler yaptığı konuşmada, “Otoriter şekilde sağa kayma yerinde insan haklarının, demokrasinin egemen olduğu bir toplum yaratmalıyız” dedi.

Münih’te Haziran ayında yapılan benzer gösteriye 50 bin kişi katılmıştı. (Münih/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:25

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