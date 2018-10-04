Amazon'un satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Whole Foods'un Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± sendikalaÅŸÄ±yor

Amazon tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan Whole Foods'un Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini belirterek sendikalaÅŸma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Ä°ÅŸçilerine aÄŸÄ±r iÅŸ yükü ve uzun mesai saatleri dayatan Amazon tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nan Whole Foods ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸanlar, satÄ±n alma sonrasÄ± ÅŸartlarÄ±nÄ±n kötüleÅŸtiÄŸini belirterek sendikalaÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Amazon'un çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± robota dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Whole Foods iÅŸçileri, birkaç yÄ±l önce durumlarÄ±nÄ±n çok daha iyi olduÄŸunu belirtiyor.

YAPILAN FAZLADAN Ä°ÅžLERÄ°N ÜCRETÄ° ÖDENMÄ°YOR

Dünya Halleri'nden Semih Sönmez'in haberine göre bir çalÄ±ÅŸan, Amazon’un yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklere hazÄ±rlanmak için vakitlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve deÄŸiÅŸiklikler gerçekleÅŸtiÄŸinde çalÄ±ÅŸanlardan maksimum performans beklendiÄŸini söylüyor. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± fazladan iÅŸ için herhangi bir ücret almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten çalÄ±ÅŸan özellikle Amazon Prime kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunulan indirimle birlikte iÅŸ yüklerinin çok arttÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayet ediyor.

AMAZON, SENDÄ°KAYLA MÜCAEDLE Ä°ÇÄ°N YÖNETÄ°CÄ°LERÄ° EÄžÄ°TÄ°YOR

ABD çapÄ±ndaki birçok Whole Foods çalÄ±ÅŸanÄ± birlikte hareket ederek Amazon’un politikalarÄ±na karÅŸÄ± hamlelerde bulunmak istiyor. 6 Eylül’de bir grup çalÄ±ÅŸan, ülke genelindeki diÄŸer Whole Foods ÅŸubelerine giderek çalÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi vermeye baÅŸladÄ±. Amazon’un ise sendikalarla mücadele için yöneticilerini eÄŸittiÄŸi belirtiliyor.

Whole Foods geçmiÅŸte de çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sendikalaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek için çabalarda bulunmuÅŸ, Ulusal Ä°ÅŸ Ä°liÅŸkileri Kurulu, Whole Foods’un çabalarÄ±nÄ± toplu sözleÅŸme haklarÄ±na ve emek yasalarÄ±na aykÄ±rÄ± bulmuÅŸtu.

ÅžÄ°RKETÄ°N ZENGÄ°NLÄ°ÄžÄ° ÇALIÅžANLARA YANSIMIYOR

ÇalÄ±ÅŸanlar, Amazon gibi 1 trilyon Dolar’Ä±n üzerinde deÄŸere sahip bir ÅŸirkette çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± halde, ÅŸubelerinin yeterli bütçe alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Bütçe yetersizliÄŸi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra maÄŸazalarÄ±n fiziksel durumunu da etkiliyor. Bir çalÄ±ÅŸan, bir süre önce deÄŸiÅŸmesi gereken buzdolaplarÄ±nÄ±n yeterli bütçe olmadÄ±ÄŸÄ± için deÄŸiÅŸmediÄŸini söylüyor. Bir diÄŸer çalÄ±ÅŸan ise tatil döneminde, maÄŸazada iÅŸler oldukça yavaÅŸken verilen bütçe ile eylül ayÄ±nda okullar açÄ±lÄ±nca verilen bütçe arasÄ±nda sadece 300 dolar fark olduÄŸunu ancak eylül ayÄ±nda günlük satÄ±ÅŸlarÄ±n 100 bin dolara çÄ±kmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini söylüyor. Ä°ÅŸler hÄ±zlanÄ±nca çalÄ±ÅŸanlarÄ±n imkansÄ±z vardiyalarda çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ifade eden çalÄ±ÅŸan, verilen bütçenin gerekli iÅŸ gücünü karÅŸÄ±lamak için yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

'ÇALIÅžANLARIN EK Ä°ÅžE Ä°HTÄ°YACI VARSA VERGÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°NÄ°N NE MANASI VAR?'

Amazon'un kârÄ±ndan küçük bir pay alma "ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±" da yakÄ±n zamanda kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, patron Jeff Bezos 150 milyar dolar kazanÄ±rken çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸtan maaÅŸa bir ÅŸeyler satÄ±n alabilmesinin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu söylüyor.

BazÄ± özel görevlilerin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onlarÄ±n görevlerinin diÄŸer çalÄ±ÅŸanlara yüklendiÄŸini söyleyen iÅŸçiler, “DünyanÄ±n en pahalÄ± adamÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama maÄŸazalarÄ±mÄ±z iÅŸe yeni çalÄ±ÅŸan alacak güce sahip deÄŸil” diyor.

Åžirketlerin vergi indirimleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen çalÄ±ÅŸanlar, “Toplum olarak geliÅŸmiyorsak, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n birden fazla iÅŸe ihtiyacÄ± varsa bu indirimlerin ne manasÄ± var?” diye soruyor.

AÅŸÄ±rÄ± iÅŸ yükü sebebiyle müÅŸterilerle ilgilenecek fÄ±rsat bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen çalÄ±ÅŸanlar “Birine yardÄ±mcÄ± olmak için durmak bile artÄ±k yük gibi geliyor. Bu böyle olmamalÄ±” diyor.

Whole Foods konu hakkÄ±nda henüz bir yorumda bulunmadÄ±.

AMAZON'UN DOSYASI KABARIK: YORGUNLUKTAN BAYILAN Ä°ÅžÇÄ°LER, SÖMÜRÜ PRANGALARI…

Öte yandan Amazon, geçtiÄŸimiz dönemde de sÄ±k sÄ±k iÅŸçi haklarÄ±nÄ± ihlal etmesiyle gündeme gelmiÅŸti. Sunday Mirror çalÄ±ÅŸanÄ± gazeteci Alan Selby, ÅŸirketin Ä°ngiltere Essex’teki deposunda 5 hafta iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve gözlemlerini aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Selby, bazÄ± iÅŸçilerin haftada 55 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zorunlu mesaiye kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tuvalet molalarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Her 30 saniyede bir paketleme yapmak zorunda olan iÅŸçileri ayakta uyurken fotoÄŸraflayan Selby, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n zorlu koÅŸullara dayanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, düÅŸüp bayÄ±lanlar olduÄŸunu aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Amazonâ€™da iÅŸÃ§iler Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken uyuyakalÄ±yor

Sömürüde sÄ±nÄ±r tanÄ±myan Amazon, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n el hareketlerini izleyecek bir tür bileklik için de iki patent almÄ±ÅŸtÄ±. Åžirket, bilekliÄŸi takan çalÄ±ÅŸanÄ±n tüm hareketleri izlemeyi ve planlÄ± iÅŸ dÄ±ÅŸÄ±nda bir hareket yaptÄ±ÄŸÄ±nda bilekliÄŸe “titreÅŸim” göndermeyi planlÄ±yordu. Elektronik kelepçeye benzetilen bileklik, büyük tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirmiÅŸ, Amazon ise bileklik sayesinde önemli “zaman tasarrufu” saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

GeçtiÄŸimiz dönemde iÅŸçi haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekçesiyle Senatör Bernie Sanders tarafÄ±ndan eleÅŸtirilen Amazon, gelen tepkiler üzerine çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n saatlik asgari ücretini 15 dolara çÄ±karma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Kapitalizmin yeni icadÄ±: Ä°ÅŸÃ§ilere elektronik pranga!

Amazon, TÃ¼rkiye'deki faaliyetlerine resmen baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:11

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