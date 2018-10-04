Bir bebeÄŸin aylÄ±k bez maliyeti 380 lira!

CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸcÄ±er: Bebek gÃ¶rmeye giderken artÄ±k gram altÄ±n yerine bebek bezi de takabilirler

TBMM’de bebek beziyle basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapan CHP Ankara Milletvekili Gamze TaÅŸcÄ±er, bebek bezinin maliyetinin 1 yÄ±lda yüzde 100 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, bir ayda bir bebeÄŸin sadece bez maliyetinin 380 lira olduÄŸunu söyledi. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altÄ±nÄ±n fiyatÄ±yla yarÄ±ÅŸÄ±r duruma geldiÄŸini ifade eden TaÅŸcÄ±er “YakÄ±n zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var. Bebek görmeye giderken artÄ±k gram altÄ±n yerine bebek bezi de takabilirler” dedi.

TaÅŸcÄ±er, TBMM’de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yanÄ±nda getirdiÄŸi bebek bezini göstererek ÅŸöyle dedi: “Hani kriz miriz yok, hepsi psikolojik dedikleri olmayan kriz var ya anne babalarÄ± nasÄ±l etkiliyor bir örnekle anlatayÄ±m. Bebek bezinin maliyeti 1 yÄ±lda yüzde 100 arttÄ±. Yeni doÄŸan bir bebek günde ortalama 10 kez bez deÄŸiÅŸtiriyor. Ä°çerisinde 168 kez tane olan büyük boy ekonomik bir bezin paket fiyatÄ± 190 lira. AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z bir ayda bir bebeÄŸin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altÄ±nÄ±n fiyatÄ±yla yarÄ±ÅŸÄ±r duruma geldi. YakÄ±n zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var. Bebek görmeye giderken artÄ±k gram altÄ±n yerine bebek bezi de takabilirler. Bebek mamalarÄ± yüzde yüz zamlandÄ±. PiÅŸik kremleri yüzde 70.”

TaÅŸcÄ±er elindeki bebek bezini göstererek, “Kurdelemizi de takÄ±p altÄ±n yerine çocuklarÄ±mÄ±za artÄ±k bebek bezi hediye edebiliriz” diye konuÅŸtu. TaÅŸcÄ±er, yakÄ±n zamanda çocuÄŸuna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden babayÄ± da hatÄ±rlatarak; “Saraylarda yaÅŸayÄ±p, ismini bile bilmediÄŸimiz içeceklerle beslenenler, elbette yurttaÅŸÄ±n ekonomisini bilmez. Asgari ücretlinin sorununu anlamaz. Sarayda yaÅŸayan bebek benzine gelen yüzde yüzlük artÄ±ÅŸÄ±n nelere neden olduÄŸunu ne bilsin! Asgari ücretle geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±p bir de bebeÄŸi olan vatandaÅŸÄ±mÄ±z için söylüyorum, bu insanlar çaresizliÄŸe itiliyor. ÇocuÄŸuna mama alamamak nasÄ±l bir duygu bunu hiç çaresiz kalmamÄ±ÅŸ olanlar bilemez! YakÄ±n zamanda çocuÄŸuna pantolon alamayan babanÄ±n intiharÄ± ile sarsÄ±ldÄ± memleket. Böyle haberler görmek istemiyoruz. Ä°nsanlarÄ± çocuklarÄ± ile sÄ±namasÄ±nlar!” dedi. (Ankara/EVRENSEL

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:05

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