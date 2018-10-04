Sertelâ€™den Cengiz Ä°nÅŸaatâ€™a ballÄ± satÄ±ÅŸ iddiasÄ±

Ä°zmir MaviÅŸehir'de deÄŸeri milyonlarca lira olan arsa, rekreasyon alanÄ± olarak emsallerinden en az 10 kat daha ucuza Cengiz Ä°nÅŸaat'a satÄ±ldÄ±.

Ä°zmir’in en deÄŸerli yerlerinden biri olan MaviÅŸehir’de TOKÄ°-Emlak Konut tarafÄ±ndan ‘rekreasyon alanÄ±’ olarak satÄ±lan arsayÄ± Cengiz Ä°nÅŸaat aldÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Mehmet Cengiz’e yaptÄ±ÄŸÄ± satÄ±ÅŸÄ± meclis gündemine taÅŸÄ±yarak “Rekreasyon alanÄ± olarak satÄ±ÅŸa çÄ±kan ancak daha sonra Ticaret parseline dönüÅŸtürülen bu arsanÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± oluÅŸan kamu zararÄ± ne kadardÄ±r” diye sordu.

HalkÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlam zeminli yerlere kat yükseliÅŸi verilmez iken, büyük sermayenin Ankara’dan istediÄŸi kat ve imar planÄ±nÄ± geçirdiÄŸini vurgulayan Sertel, bu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, hukuksuzluÄŸun giderilmesi gerektiÄŸini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “DeÄŸeri milyonlarca lira olan arsayÄ± yalnÄ±zca 4.5 milyona alan Cengiz Ä°nÅŸaat, arsanÄ±n ticaret parseline dönüÅŸtürülmesi ve kat yüksekliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±yla, bir taÅŸla kuÅŸ sürüsü vurdu. Rekreasyon alanÄ± olarak emsallerinden en az 10 kat daha ucuza alÄ±nan arsanÄ±n üzerinde bugün 366 konut ve 33 ticari üniteden oluÅŸan proje yükseliyor. 1+1 dairenin dahi 1 milyona yakÄ±n fiyattan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± projede 366 konut ve 33 ticari üniteden elde edilecek gelir dudak uçuklatÄ±yor. Sadece iki dairenin satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n arsa maliyetini karÅŸÄ±layacaÄŸÄ± ifade ediliyor.”

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± plan deÄŸiÅŸikliÄŸiyle iki parselin birleÅŸtirildiÄŸini belirten Sertel “Bölgenin yeÅŸil alan, park veya otopark gibi ihtiyaçlarÄ± göz ardÄ± edilerek, kÄ±yÄ± kullanÄ±m kurallarÄ±, kamu yararÄ±, yargÄ± kararlarÄ± hiçe sayÄ±ldÄ± ve ticaret alanÄ±na dönüÅŸtürüldü. Güzel Ä°zmirimizi Ä°stanbul gibi gökyüzünün görülmediÄŸi inÅŸaat yÄ±ÄŸÄ±ntÄ±larÄ±yla doldurmak isteyenlere karÅŸÄ± durmalÄ±yÄ±z. Kat yükseliÅŸi kÄ±yÄ±lardan uzak saÄŸlam zeminlerde olmalÄ±. Ä°mbat’Ä±n önü kesilmemeli, poyraz özgür bÄ±rakÄ±lmalÄ±. Ä°zmir’de yaÅŸamaktan mutlu olanlarÄ±n endiÅŸesi kentin rant yaÄŸmasÄ±na uÄŸramasÄ± ve yÄ±ÄŸÄ±nsal binalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±dÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 13:42

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