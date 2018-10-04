â€˜Sivas katliamcÄ±sÄ±nÄ± kim koruyor?â€™

CHP'li Antmen: 'Ziyaret esnasÄ±nda Almanyaâ€™dan Sivas KatliamÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Murat Sonkurâ€™un istenmediÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur?'

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'le yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸme öncesinde MÄ°T'in, “terör suçlularÄ±nÄ±n bulunduÄŸu 69 kiÅŸilik liste ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bu kiÅŸilerin istendiÄŸi” gündeme gelmiÅŸti. O listede 33 aydÄ±nÄ± katleden MadÄ±mak Otel sanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± sonrasÄ±nda CHP konuyu Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle verdiÄŸi soru önergesinde, bahsi geçen listede 33 aydÄ±nÄ± katleden Sivas KatliamÄ± DavasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Murat Sonkur’un olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Antmen, “Almanya’da yaÅŸayan gazeteci Süheyla Kaplan, 69 kiÅŸilik listede, Sivas katliamÄ±nÄ±n baÅŸ sanÄ±ÄŸÄ± Murat Sonkur'un yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten belgeleri yayÄ±mlamÄ±ÅŸ, bahsi geçen haberde Alman Coburg eyalet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ‘Türkiye'den iade talebi gelmemiÅŸtir’ ifadeleri yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸtir” dedi.

Antmen'in, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay’a sorularÄ± ÅŸöyle:

â– Ziyaret esnasÄ±nda Almanya’dan Sivas KatliamÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Murat Sonkur’un istenmediÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur? DoÄŸruysa 33 aydÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n katillerinden olan bu kiÅŸinin istenmemesinin gerekçesi nedir?

â– Bu kiÅŸi neden ve kim ya da kimler tarafÄ±ndan halen korunmaktadÄ±r?

â– HakkÄ±nda arama ve yakalama kararÄ± olan Sivas KatliamÄ± DavasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± kaçtÄ±r? Bu sanÄ±klarÄ±n isimleri nedir? Bu sanÄ±klarÄ±n hangi ülkelerde olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir? BunlarÄ±n kaçÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± listededir?” (HABER MERKEZÄ°)

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