SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet sÃ¼rÃ¼yor: Hasta yakÄ±nlarÄ±, doktora saldÄ±rdÄ±

Sakarya Ãœniversitesi EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde hasta yakÄ±nlarÄ± doktoru darbetti.

Sakarya Üniversitesi EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum KliniÄŸi Ä°dari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan CevrioÄŸlu, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan baÅŸhekimlik binasÄ± önünde darbedildi. SaÄŸlÄ±k raporu alan CevrioÄŸlu, saldÄ±rganlardan ÅŸikayetçi oldu.

DHA'nÄ±n haberine göre saldÄ±rÄ±, sabah saatlerinde, Sakarya Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Merkez Kampüsü BaÅŸhekimlik binasÄ± önünde meydana geldi. Tedavi gören hastalarÄ±nÄ±n ölüm haberini alan yakÄ±nlarÄ± KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum KliniÄŸi Ä°dari Sorumlusu Prof. Dr. Arif Serhan CevrioÄŸlu'na saldÄ±rdÄ±.



FotoÄŸraf: DHA



Doktoru darbeden hasta yakÄ±nlarÄ± yakalanarak, ifadeleri alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k raporu alan Prof. Dr. Arif Serhan CevrioÄŸlu, saldÄ±rganlardan ÅŸikayetçi oldu. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 13:07

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