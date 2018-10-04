FotoÄŸraf: DHA
Demir yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Adana'da boya iskelesinin Ã§Ã¶kmesi sonucu demir yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± altÄ±nda kalan iÅŸÃ§ilerden biri yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, biri ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Adana'da bir binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephe boyasÄ± için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 iÅŸçi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Ä°ÅŸ cinayeti, Seyhan ilçesi CemalpaÅŸa Mahallesi 63006 Sokak'ta dÄ±ÅŸ cephesi boyanan bir binada meydana geldi. 7 katlÄ± binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesini boyamak için kurulan demir iskele, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Ä°skele üzerinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Metin Karal ve Mehmet Çelenk, demir yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.
Mahallelinin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, iÅŸçilerden Metin Karal’Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. AÄŸÄ±r yaralanan Mehmet Çelenk ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
OlayÄ± gören vatandaÅŸlardan Hacer Alptekin, "Ä°skele büyük bir gürültüyle çöktü. Bir anda oldu. Hiçbir güvenlik önlemi alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki iÅŸçiyi demir yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kaldÄ±lar. Elimizden bir ÅŸey gelmedi" dedi.
Metin Karal'Ä±n cansÄ±z bedeni olay yerine gelen cenaze aracÄ±yla otopsi için Adana Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Adana/DHA)
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