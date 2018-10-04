Aydemir AkbaÅŸ'a kanser teÅŸhisi konuldu

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Oyuncu Aydemir AkbaÅŸ'a kolon ve baÄŸÄ±rsak kanseri teÅŸhisi konuldu.

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda gÄ±rtlak kanserini yenen Aydemir AkbaÅŸ, yine kanserle mücadele ediyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; AkbaÅŸ'a kolon ve baÄŸÄ±rsak kanseri teÅŸhisi konuldu.

Ä°stanbul NiÅŸantaÅŸÄ±'da bir hastanede tedavi gören AkbaÅŸ, "Åžu an iyiyim. Doktorlar 'TaÅŸ gibisin' diyor ama tetkikler devam ediyor" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 11:10

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