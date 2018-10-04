HDPâ€™li iki vekil iÃ§in iki ayrÄ± karar: Mahkemeler bir Ã¶yle bir bÃ¶yle

Filiz KerestecioÄŸluâ€™ya milletvekili olduÄŸu gerekÃ§esiyle 'yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±' kararÄ± verilirken, Pervin Buldan'a zorla getirilme kararÄ± verildi.

Türkiye’de mahkemelerden her geçen gün tartÄ±ÅŸmalÄ± yeni kararlar çÄ±kÄ±yor. HDP’li 2 milletvekili hakkÄ±nda verilen iki ayrÄ± karar yargÄ±daki durumu gözler önüne serer nitelikte. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada avukatlarÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmasÄ± nedeniyle “yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±” talep etti, ancak mahkeme bunu reddederek Buldan’Ä±n zorla getirilmesine karar verdi. Ä°stanbul’da hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan bir baÅŸka vekil Filiz KerestecioÄŸlu’nun ise dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yargÄ±lamanÄ±n durmasÄ±na karar verildi.

BULDAN’A ZORLA GETÄ°RME

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalardan dolayÄ± “silahlÄ± terör örgütüne üye olma” iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ankara 18’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Buldan’Ä±n avukatÄ± Bayram Arslan mahkemeye yazÄ±lÄ± dilekçe sunarak müvekkilinin milletvekili olduÄŸunu söyleyerek Anayasa’nÄ±n 83’üncü maddesi gereÄŸince “yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±” kararÄ± verilmesini talep etti. Mahkeme BaÅŸkanÄ±, talebin reddine karar vererek Buldan’Ä±n zorla getirilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

KERESTECÄ°OÄžLU’NUN YARGILAMASI DURDURULDU

HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu’nun Cizre’deki operasyonlara tepki göstermek için 14 Åžubat 2016’da KadÄ±köy AltÄ±yol BoÄŸa MeydanÄ±nda yapÄ±lan eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu hakkÄ±nda, “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Düzenleme Yönetme BunlarÄ±n Hareketlerine KatÄ±lma” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n dünkü duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, davanÄ±n durmasÄ± yönünde karar verdi. Mahkeme, suç tarihinde milletvekili olan ancak daha sonra dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lan KerestecioÄŸlu’nun 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilip yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde ettiÄŸini belirterek, davanÄ±n durmasÄ± yönünde karar verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:27

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