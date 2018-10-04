Filiz KerestecioÄŸlu'nun davasÄ±nda yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ±

Filiz KerestecioÄŸluâ€™nun 3 yÄ±la kadar hapsinin istendiÄŸi davada milletvekili olduÄŸu gerekÃ§esiyle 'yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±' kararÄ± verildi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu’nun “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Düzenleme Yönetme BunlarÄ±n Hareketlerine KatÄ±lma” suçlamasÄ±yla 3 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±" kararÄ± verildi.

Cizre’deki operasyonlara tepki göstermek için 14 Åžubat 2016’da KadÄ±köy AltÄ±yol BoÄŸa MeydanÄ±’nda yapÄ±lan eyleme katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu hakkÄ±nda, “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Düzenleme Yönetme BunlarÄ±n Hareketlerine KatÄ±lma” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n bugünkü duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, davanÄ±n durmasÄ± yönünde karar verdi. Mahkeme, suç tarihinde milletvekili olan ancak daha sonra dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lan KerestecioÄŸlu’nun 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilip yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde ettiÄŸini belirterek, davanÄ±n durmasÄ± yönünde karar verdi.

Mahkeme kararÄ±nda, “SanÄ±ÄŸÄ±n yeniden yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde ettiÄŸi, sanÄ±k hakkÄ±ndaki yargÄ±lamaya devam edilebilmesi için yeniden dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, bu nedenle sanÄ±k hakkÄ±nda kovuÅŸturma yapÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± kanÄ±sÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸ olmakla, sanÄ±k hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n durmasÄ±na...” ifadelerine yer verdi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 11:10

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