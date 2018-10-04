Åžehir hastanelerinin muhasebe kayÄ±tlarÄ± doÄŸru tutulmadÄ±

SayÄ±ÅŸtay'Ä±n 2017 raporuna gÃ¶re ÅŸehir hastanelerinde muhasebe kayÄ±tlarÄ± doÄŸru tutulmadÄ±. Hesaplar, gerÃ§ek ve fiili durumu gÃ¶stermiyor.

SayÄ±ÅŸtay’Ä±n Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Raporu’nda ÅŸehir hastanelerinde muhasebe kayÄ±tlarÄ±nÄ±n doÄŸru tutulmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Kira ödemelerinin doÄŸru muhasebeleÅŸtirilmesi konusunda uyaran SayÄ±ÅŸtay, ÅŸehir hastanelerinde ÅŸantiye halindeki alanlar için yer ve bahçe bakÄ±m hizmet ödemesi adÄ± altÄ±nda “yersiz ödeme” yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Cumhuriyet'ten Åžeyma PaÅŸayiÄŸit'in haberine göre raporda; muhasebe iÅŸlemleri incelenen ÅŸehir hastanelerinin hesap gruplarÄ±na herhangi bir kaydÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle amortisman ve kur farklarÄ±nÄ±n giderleÅŸtirilemediÄŸi, kira ödemelerinin ise 'Giderler HesabÄ±’na borç kaydedilmek suretiyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. KayÄ±tlarÄ±n mevzuata uygun yapÄ±lmamasÄ± sonucu yapÄ±lan hesaplarÄ±n gerçek ve fiili durumu göstermediÄŸi de açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±.

Raporda ayrÄ±ca yap-iÅŸlet-devret modeli yatÄ±rÄ±mlarda, sözleÅŸme yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilere sözleÅŸmede öngörülen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Yap-kirala-devret modeli çerçevesinde yaptÄ±rÄ±lan ÅŸehir hastanelerine iliÅŸkin varlÄ±k ve yükümlülükler ile envanter iÅŸlemlerine iliÅŸkin muhasebe kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, kira ödemelerinin hatalÄ± muhasebeleÅŸtirildiÄŸi kaydedildi.

21 MÄ°LYON 793 BÄ°N LÄ°RA KAYI DIÅžI

Rapora göre; taÅŸrada sözleÅŸmeli atananlar, sözleÅŸme süresince merkez teÅŸkilatlarda yönetici kadrolarÄ±nda görev yaptÄ±. Memur maaÅŸ ödemelerinde hatalar yapÄ±ldÄ±. Bütçe hesaplarÄ±, gerçek tutarlardan uzak kaldÄ±.

Banka hesaplarÄ±nÄ±n muhasebe yetkilileri tarafÄ±ndan usulünce incelenmemesi sonucu saÄŸlÄ±k tesislerine ait bankada 7 bin 195 lira zamanaÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayarak eridi. Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan ücret ödemeleri için gönderilen 21 milyon 793 bin lira muhasebe yetkililerin dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 09:59

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