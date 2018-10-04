Ãœniversite mezunlarÄ± temizlik kadrosu peÅŸinde

Ankara ve Ä°stanbul'da bin 500 kiÅŸilik temizlik kadrosu iÃ§in 6 bin Ã¼niversite, 8 bin yÃ¼ksek okul mezunu Ä°ÅžKUR'a baÅŸvurdu.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ä°ÅžKUR iÅŸbirliÄŸiyle Türkiye genelinde istihdam edeceÄŸi temizlik görevlisi personeli için Ankara ve Ä°stanbul listeleri ilan edildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n merkez ve taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda görevlendireceÄŸi yaklaÅŸÄ±k bin 500 kiÅŸinin alÄ±nacaÄŸÄ± iÅŸ için 107 bin baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. BaÅŸvurusu kabul edilenlerin yaklaÅŸÄ±k 6 bini üniversite, 8 bini de yüksek okul mezunu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'Ä±n haberine göre SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Yönetim Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye genelinde merkez ve taÅŸrada görevlendirilecek toplam 5 bin 298 temizlik görevlisi için alan verdi. 25 Ekim’de Ankara’da gerçekleÅŸtirilecek kura öncesi Ä°stanbul ve Ankara’da kuraya katÄ±lmaya hak kazananlarÄ±n listesi Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan ilan edildi. Ä°ki il için görevlendirilecek toplam temizlik personeli sayÄ±sÄ± bin 473 kiÅŸiyken baÅŸvuranlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ± 107 bin 305 oldu.

40 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K ANKARA KADROSUNA 3 BÄ°N 42 LÄ°SANS, 4 BÄ°N 184 ÖN LÄ°SANS MEZUNU BAÅžVURDU

Temizlik personeli görevi için Ä°ÅžKUR’un ilan ettiÄŸi listelerde lisans ve ön lisans mezunlarÄ±nÄ±n sayÄ±larÄ± dikkat çekici. Ankara’da görevlendirilecek 40 kiÅŸilik temizlik iÅŸçiliÄŸi ilanÄ±na baÅŸvurup kuraya katÄ±lmaya hak kazananlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ± 55 bin 538 kiÅŸi olurken, bunlarÄ±n 3 bin 42’si lisans yani üniversite mezunu. En az ilkokul mezunlarÄ±nÄ±n baÅŸvuru yapabildiÄŸi iÅŸ için Ankara’da 4 bin 184 de ön lisans (yüksek okul) mezunu kuraya katÄ±lmaya hak kazandÄ±.

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Ä°STANBUL’DAKÄ° KADROYA BAÅžVURAN TOPLAM LÄ°SANS VE ÖN LÄ°SANS MEZUNU SAYISI 6 BÄ°N 804

Ä°stanbul’da SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan atanacak bin 433 kiÅŸilik temizlik görevlisi kadrosuna baÅŸvurup kuraya katÄ±lmaya hak kazanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± ise 51 bin 767… BunlarÄ±n 2 bin 835’i üniversite, 3 bin 969’u ise yüksek okul mezunu… Bu sayÄ±lara göre sadece iki il için 6 bine yakÄ±nÄ± üniversite mezunu, 8 bin 153 de yüksek okul mezunu, temizlik görevlisi pozisyonuna baÅŸvurdu.

TÜÄ°K’in haziran ayÄ± verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 315 bin kiÅŸi iÅŸsiz. Geçici iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan ya da ailesinin desteÄŸiyle hayatÄ±nÄ± sürdüren milyonlarca üniversite mezunu ise öÄŸrenim gördükleri bölümlerin dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± iÅŸler arÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 10:46

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