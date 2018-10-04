Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane ve Ardahan iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Ä°stanbul için saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

Kurumdan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, BatÄ± Karadeniz, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, GümüÅŸhane ve Ardahan çevrelerinde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batÄ± kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Trabzon'un doÄŸusu ve Artvin'in kÄ±yÄ± kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli (51-100 kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzeybatÄ± kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatÄ± yönlerden hafif, batÄ± kesimlerde yer yer orta kuvvette esecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 09:48

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