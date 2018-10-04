FotoÄŸraf: Özkan Bilgin/AA
Batman'da EYP patladÄ±; 8 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Batman'da askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 8 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 asker aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Batman'Ä±n Hasankeyf ilçesinde askeri aracÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda, önceden yola yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ilk bilgilere göre 1'i astsubay, 7'sÄ± uzman çavuÅŸ 8 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 asker de aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Hasankeyf ilçesinde AltÄ±noluk ve Çelikköy köyleri arasÄ±nda, Umutlu köyü yol ayrÄ±mÄ±nda, askerleri taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± aracÄ±n geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda önceden yola döÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirildi.
PatlamanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayÄ±da ambulans sevk edildi. YaralÄ± askerler, bölgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ± askerlerden 3'ü hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliÄŸinde 4,5 metre çapÄ±nda geniÅŸ çukurun oluÅŸtuÄŸu görüldü. El patlayÄ±cÄ±nÄ±n kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirildiÄŸi saptandÄ±.
Bölgede hava destekli geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 21:10