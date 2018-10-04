Elektrik Ãœretim AÅž ve Ã‡AYKUR'a atama

Elektrik Ãœretim AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Dr. Ä°zzet AlagÃ¶z, Ã‡AYKUR Genel MÃ¼dÃ¼r ve YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ekrem YÃ¼ce atandÄ±.

Elektrik Üretim AÅž ve Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸüne (ÇAYKUR) iliÅŸkin atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karara göre, Elektrik Üretim AÅž Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Dr. Ä°zzet Alagöz atandÄ±.

Resmi Gazete'de yer alan bir baÅŸka atama kararÄ± ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise Ekrem Yüce getirildi.

Söz konusu atamalar 233 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncÄ± maddesi ile 3 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereÄŸince yapÄ±ldÄ±. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 07:57

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