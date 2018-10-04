ABDâ€™de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 1 polis Ã¶ldÃ¼, 6 polis yaralandÄ±

ABDâ€™nin Florence kentinde gerÃ§ekleÅŸen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 1 polis Ã¶ldÃ¼, 6 polis yaralandÄ±. SaldÄ±rgan teslim oldu.

ABD’nin Güney Carolina eyaletine baÄŸlÄ± Florence kentinde meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 1 polis öldü, 6 polis yalandÄ±. YaralÄ±larÄ±n durumu açÄ±klÄ±k kazanmazken, olay yerine yüzlerce polis, ilk yardÄ±m ve itfaiye aracÄ± sevk edildi. Bölgede ‘acil durum’ ilan eden polis yetkilileri halka dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmamalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. BulunduÄŸu evde iki saat direnen ÅŸahÄ±s, daha sonra teslim oldu ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Florence’Ä±n Vintage Place bölgesinde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±, polislerin bir arama emrini uygulamak istemesi üzerine yaÅŸandÄ±. AdÄ± açÄ±klanmayan bir ÅŸahÄ±s, emrini uygulamak isteyen polislerin üstüne ateÅŸ açtÄ±. Florence ÅŸerifi Michael Nunn, "MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z silah olabileceÄŸini akÄ±llarÄ±na bile getirmezken ateÅŸ altÄ±nda kaldÄ±lar. Rastgele bir arama emri kanlÄ± bir olaya dönüÅŸtü" dedi.

Polis yetkilileri, verdikleri ilk bilgilerde 5 polis memurunun yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu rakam daha sonra 1 polis öldü, 4 polis de yaralandÄ± diye deÄŸiÅŸtirildi. Yetkililer yaptÄ±klarÄ± son güncellemede, saldÄ±rÄ±da 1 polisin öldüÄŸünü, 6 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 07:52

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