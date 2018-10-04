Fransaâ€™da helikopterle firar eden mahkum yakalandÄ±

Fransa'da hapishaneden helikopterle firar eden mahkum Redoine Faid, 3 ay sonra yakalandÄ±.

Fransa‘da silahlÄ± 3 kiÅŸinin cezaevi avlusuna indirdiÄŸi helikopterle firar eden mahkum Redoine Faid'in üç ay süren takip sonucu yakalandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Info’da yer alan haberde, 25 yÄ±l hapse mahkum edilen 46 yaÅŸÄ±ndaki Redoine Faid'in, Creil kentinde yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

100'e yakÄ±n polis ve özel birliklerden oluÅŸan operasyon timinin sabah saatlerinde çok sayÄ±da araçla mahalleyi sardÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, bir apartman dairesinde bulunan Faid'in yanÄ±nda bulunan 4 kiÅŸi ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Faid'in yakÄ±nlarÄ±na ait olduÄŸu belirtilen apartman dairesinde 2 silah bulunduÄŸu bilgisi verildi.

HELÄ°KOPTERLE KAÇIRILDI

1 Temmuz'da Paris’in güneyindeki Reau Cezaevi’nin avlusuna bir ÅŸirketten gasbettikleri helikopteri indiren aÄŸÄ±r silahlÄ± 3 kiÅŸinin, önce sis bombasÄ± attÄ±ÄŸÄ±, sonra da demir kesici aletle kestikleri kapÄ±dan Faid’i çÄ±kararak kaçÄ±rdÄ±klarÄ± bildirilmiÅŸti.

Cezaevinden ayrÄ±lan helikopterin Paris’in kuzeyine doÄŸru yöneldiÄŸi ve yaklaÅŸÄ±k bir saat süren kovalamacanÄ±n ardÄ±ndan Charles-de-Gaulle HavalimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda yanmÄ±ÅŸ halde bulunduÄŸu kaydedilmiÅŸti.

SilahlÄ± kiÅŸilerin rehin aldÄ±klarÄ± helikopter pilotunu serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve siyah bir otomobille A1 otoyoluna yöneldikleri tespit edilmiÅŸ, Faid ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Aulnay-sous-Bois banliyösünde araç deÄŸiÅŸtirerek izlerini kaybettirdikleri açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Çok sayÄ±da suça karÄ±ÅŸan, son olarak 2010’da bir banka aracÄ±na düzenlenen soygun sÄ±rasÄ±nda 26 yaÅŸÄ±ndaki bir polis memurunu öldürmekten 25 yÄ±l hapse mahkum edilen Faid, hayatÄ±nÄ± ve karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± soygunlarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir kitap yazmÄ±ÅŸtÄ±. Faid, 13 Nisan 2013’te cezasÄ±nÄ± çektiÄŸi Lille-Sequedin cezaevinden firar etmiÅŸ, 29 MayÄ±s’ta bir otelde yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. (Paris/AA)

Fransa'da Ã¼nlÃ¼ gangster Faid cezaevinden helikopterle kaÃ§tÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 00:43

www.evrensel.net