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FotoÄŸraf: AA
MaraÅŸ'ta tekstil fabrikasÄ±nda yangÄ±n
03 Ekim 2018 22:24
MaraÅŸ'ta bir iplik fabrikasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.
MaraÅŸ Merkez DulkadiroÄŸlu ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'ndeki iplik fabrikasÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.
Olay yerine gelen BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri, fabrikanÄ±n duvarlarÄ±nÄ± kÄ±rarak yangÄ±na müdahale etmeye baÅŸladÄ±.
YangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 22:32
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