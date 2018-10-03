Oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã–cek hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mide ameliyatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan rahatsÄ±zlanan oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã–cek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Mide ameliyatÄ±ndan sonra yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

GeçirdiÄŸi mide ameliyatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan durumu kötüleÅŸen oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan oyuncu Ä°rfan KangÄ±, Öcek’in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.

KangÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±nda “Bir güzel adamÄ±, bir ÅŸahane adamÄ± daha kaybetmiÅŸiz bugün. NeÅŸeli bir ÅŸekilde oyuna hazÄ±rlanÄ±rken geldi acÄ± haber. Bu akÅŸam tüm alkÄ±ÅŸ ve kahkahalar, dualarÄ±mÄ±zla YÄ±ldÄ±rÄ±m abimize. Ruhu ÅŸad mekanÄ± cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

YILDIRIM ÖCEK KÄ°MDÄ°R?

YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, 16 Haziran 1952 tarihinde Ä°stanbul’da doÄŸan oyuncu YÄ±ldÄ±rÄ±m Öcek, televizyona ilk Atilla Arcan ve YalçÄ±n MenteÅŸ ile adÄ±m attÄ±. Profesyonel anlamda ilk oyununu Nejat Uygur Tiyatrosu’nda yaptÄ±. ‘Avrupa YakasÄ±’ ve ‘Zengin KÄ±z Fakir OÄŸlan’ dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rollerle herkesin beÄŸenisini kazanan Öcek, çok sayÄ±da film ve dizide rol aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 22:24

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