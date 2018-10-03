LÃ¼bnan'da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§abasÄ±: CumhurbaÅŸkanÄ± ile BaÅŸbakan gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

LÃ¼bnanâ€™da hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda BaÅŸbakan Saad el-Hariri, CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Lübnan BaÅŸbakanÄ± Saad el-Hariri, hükümeti kurma sürecinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn ile mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

BaÅŸbakan Hariri, baÅŸkent Beyrut'un doÄŸusundaki Baabda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda Avn ile görüÅŸmesinin ardÄ±ndan basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümeti kurma sürecinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± Avn ile mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Avn ile görüÅŸmesinde hükümeti kurma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Hariri, ülkedeki ekonomik durumun hükümeti kurma sürecinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati çekti.

Lübnan CumhurbaÅŸkanÄ± Avn, 6 MayÄ±s'ta yapÄ±lan genel seçimlerin ardÄ±ndan BaÅŸbakan Hariri'yi 24 MayÄ±s'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiÅŸti. Ancak baÅŸta bakanlÄ±klarÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± olmak üzere siyasi taraflar arasÄ±nda yaÅŸanan çekiÅŸmeler nedeniyle Lübnan'da hala hükümet kurulamadÄ±.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N FÜZE Ä°DDÄ°ALARINA SERT YANIT

Öte yandan Lübnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn, Ä°srail'den ülkesine yönelik her türlü saldÄ±rÄ±ya da karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini belirtti.

Avn, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah'Ä±n füzeleriyle ilgili öne sürdüÄŸü iddialar üzerine Lübnan'Ä±n egemenliÄŸine yönelik her türlü saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini söyledi.

Söz konusu iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ancak bunun arkasÄ±nda Lübnan'Ä±n egemenliÄŸini ve Beyrut'ta yer alan UluslararasÄ± Refik Hariri HavalimanÄ±'nÄ± hedef alan tehditler içerdiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen CumhurbaÅŸkanÄ± Avn, dünya ülkelerini Ä°srail'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarÄ±nÄ± ihlal ederek Lübnan'a karÅŸÄ± ne tür planlar içerisinde olduÄŸuna odaklanmaya davet etti.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuÅŸmasÄ±nda, Hizbullah'Ä±n füze tesisi kurmak istediÄŸi iddiasÄ±nÄ± gündeme getirmiÅŸti. Ä°srail ordusunun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarÄ± gösteren Netanyahu, “Ä°srail ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, nerede yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyor ve bundan kurtulmanÄ±za izin vermeyecek” demiÅŸti.

Ä°srail ordu sözcülüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ise Hizbullah'Ä±n karadan karaya etkili olan roketleri füzeye dönüÅŸtürmek için Lübnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta üç tesis kurmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 21:06

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