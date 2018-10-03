NATO Genel Sekreteri: NATO'nun kapÄ±sÄ± GÃ¼rcistanâ€™a aÃ§Ä±k

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakÄ±n GÃ¼rcistan'Ä±n Ã¼yeliÄŸini desteklediÄŸini belirterek, NATO'nun kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'nun ardÄ±ndan basÄ±na açÄ±klamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan'Ä±n ittifakÄ±n yakÄ±n ortaklarÄ±ndan biri olduÄŸunu kaydetti.

Gürcistan'Ä±n NATO'nun Afganistan misyonuna en büyük katkÄ± saÄŸlayan ülkelerden biri olduÄŸunu anÄ±msatan Stoltenberg, oturumda ikili iÅŸbirliÄŸinin nasÄ±l geliÅŸtirilebileceÄŸi konusunu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Brüksel'de Temmuz ayÄ±nda düzenlenen zirvede müttefiklerin Gürcistan'Ä±n üyeliÄŸine güçlü destek verdiÄŸini dile getiren Stoltenberg, “NATO'nun kapÄ±sÄ± açÄ±k” dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Gürcistan'Ä±n egemenliÄŸi, toprak bütünlüÄŸü ve güvenliÄŸine tam destek vermeye devam ettiÄŸini belirterek, “Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yÄ± tanÄ±maktan vazgeçmesi için çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz” diye konuÅŸtu.

Rusya'nÄ±n Karadeniz'de askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve NATO'nun bundan endiÅŸe duyduÄŸunu da ifade eden Stoltenberg, ittifakÄ±n Karadeniz'in güvenliÄŸine büyük önem verdiÄŸini vurguladÄ±.

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

Öte yandan Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lmak üzere geldiÄŸi NATO KarargahÄ±'nda NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'nun ardÄ±ndan mevkidaÅŸlarÄ±yla aile fotoÄŸrafÄ± çektirdi.

Bakan Akar, aralarÄ±nda Almanya, ABD, Ä°ngiltere, Belçika, Danimarka, Hollanda, Ä°spanya, Ä°talya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'Ä±n da bulunduÄŸu insansÄ±z deniz sistemleri geliÅŸtirilmesine yönelik çok uluslu giriÅŸim için niyet beyanÄ±na imza attÄ±.

Ä°mzalanan niyet beyanÄ±, giriÅŸime katÄ±lan ülkeler arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi, personel görevlendirmeyi amaçlÄ±yor.

Milli Savunma BakanÄ± Akar, NATO'daki temaslarÄ± sÄ±rasÄ±nda Romanya Savunma BakanÄ± Mihai-Viorel Fifor ile baÅŸ baÅŸa bir görüÅŸme de yaptÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 21:55

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