Ä°brahim KalÄ±n: AdÄ±mlarÄ± her an atarÄ±z

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â KabineÂ ToplantÄ±sÄ± aÃ§Ä±klama yapan Ä°brahim KalÄ±n "Rusya ile Ä°dlib mutabakatÄ± konusunda bÃ¼yÃ¼k oranda mutabakat saÄŸlandÄ±" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± sona erdi.

'BÜYÜK BÄ°R ORANDA BÄ°R MUTABAKAT SAÄžLANMIÅž DURUMDA'

ToplantÄ± sonrasÄ± açÄ±klama yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Ä°dlib mutabakatÄ± konusunda çatÄ±ÅŸmazlÄ±k ortamÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Kimsenin Türkiye'ye gelmesi söz konusu deÄŸil. Mutabakat çerçevesinde belirlenen sÄ±nÄ±rlarÄ±n gerisine çekiliyorlar. DolayÄ±sÄ±yla bir çatÄ±ÅŸmazlÄ±k ortamÄ±nÄ±n hali yaÅŸanÄ±yor ÅŸu anda. Bu saÄŸlanmÄ±ÅŸ oldu. Bunu korumaya biz kararlÄ±yÄ±z. O çerçevede bildiÄŸiniz gibi bizim orada 12 tane askeri gözlem noktamÄ±z var. SÄ±nÄ±rlar tam olarak nerede, bu konuda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n görüÅŸmeleri devam ediyor Ruslarla. Çok büyük bir oranda bir mutabakat saÄŸlanmÄ±ÅŸ durumda. O gruplarÄ±n nereye çekileceÄŸi biraz operasyonel detay. Özellikle MÄ°T bu konuyu sahada çalÄ±ÅŸÄ±yor. AmacÄ±mÄ±z orada ne rejim tarafÄ±ndan Ä°dlib'e bir saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, ne de Ä°dlib'ten rejim ya da Rus hedeflerine dönük bir saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸanmamasÄ±. Åžu ana kadar bu hedef büyük orada tutturulmuÅŸ durumda" dedi.

'MÜNBÄ°Ç YOL HARÄ°TASININ BÄ°R AN ÖNCE HAYATA GEÇÄ°RÄ°LMESÄ° GEREKÄ°YOR'

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan KalÄ±n, "Münbiç'teki son durum nedir? YavaÅŸ mÄ± ilerliyor süreç? HÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik bir talep söz konusu mu? Ortak devriyeler ne zaman baÅŸlayacak?" ÅŸeklindeki soruya "Bizim her düzeyde AmerikalÄ± mevkidaÅŸlarÄ±mÄ±za söylediÄŸimiz, artÄ±k bu oyalama taktiklerinin bir kenara bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve Münbiç yol haritasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde hayata geçirilmesi. Åžimdi normalde bu eÄŸiticilerin eÄŸitilmesi, ondan sonra sahadakilerin eÄŸitilmesi, ondan sonra ortak devriye süreçlerinin aslÄ±nda çok önceden tamamlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekiyordu." ifadesini kullandÄ±.

'SUUDÄ° ARABÄ°STANLI GAZETECÄ° BAÅžKONSOLOSLUKTA'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, Suudi ArabistanlÄ± muhalif gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. KalÄ±n, “Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaÅŸÄ± olan kiÅŸi hâlâ Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosloÄŸu’nda” dedi.

KalÄ±n'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan diÄŸer baÅŸlÄ±klar ÅŸunlar:

â– "(ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyareti) Bu ziyaretle yeni bir sayfanÄ±n açÄ±lmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyoruz, iki tarafta da bu niyetin olduÄŸunu görüyoruz.Tabi buna raÄŸmen Alman basÄ±nÄ±nda son birkaç gündür çÄ±kan olumsuz haberleri, çarpÄ±tmalarÄ±, dezenformasyonlarÄ± gördüÄŸümüz zaman buna da insan üzülüyor, zira biz orada bizzat yaÅŸadÄ±k, görüÅŸmelerde neler konuÅŸulduÄŸunu, o ziyaretin amacÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu, sonuçlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu hepimiz gördük ama belli ki tevarüs edilmiÅŸ bir takÄ±m husumetler, birikmiÅŸ ön yargÄ±lar ve peÅŸin hükümler kolay kolay ortadan kalkmÄ±yor."

â– "Üçüncü havalimanÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yüzde 97 oranÄ±nda tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade edebiliriz ve planlandÄ±ÄŸÄ± ve kamuoyuna duyurulduÄŸu ÅŸekilde de 29 Ekim günü inÅŸallah üçüncü havalimanÄ±na intikal olacak ve orada artÄ±k yeni havalimanÄ±ndan ulusal ve uluslararasÄ± uçuÅŸlar baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak. DolayÄ±sÄ±yla oradaki takvimde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik söz konusu deÄŸil, bunun özellikle altÄ±nÄ± çizmek istiyorum."

â– "(Dörtlü zirve) Bu ayÄ±n içinde umarÄ±m ya da kasÄ±m ayÄ± baÅŸÄ±nda bu toplantÄ±yÄ± yapacaÄŸÄ±z, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye'de. Tabii ki gündem Suriye aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±, Ä°dlib mutabakatÄ±, göç meselesi olacak ama diÄŸer konularÄ± da çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. AmacÄ±mÄ±z bu dörtlü zirveden hem Suriye halkÄ±na hem de bölgeye katkÄ± saÄŸlayacak bir takÄ±m somut çÄ±ktÄ±larÄ±n elde edimesi"

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