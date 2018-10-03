Pennsylvania eyalet polisi, Fethullah GÃ¼len'in villasÄ±na gitti

Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah GÃ¼len'in kaldÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸkede meydana gelen bir olayÄ±n soruÅŸturduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Pennsylvania Eyalet Polisi, bir olayÄ± soruÅŸturmak üzere Fethullah Gülen'in kaldÄ±ÄŸÄ± villaya gitti. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Gülen'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸkenin etrafÄ± bir süre polis kordonuna alÄ±ndÄ± ve üstünde helikopterlerin uçtuÄŸu bildirildi. YaklaÅŸÄ±k iki saatin ardÄ±ndan polis bölgeden ayrÄ±ldÄ±.

Yerel televizyon kanalÄ± WNEP-TV muhabiri Carmella Mataloni ise BBC Türkçe'ye yaptÄ± açÄ±klamada, eyalet polisinin ilerleyen saatlerde olayla ilgili bilgi verileceÄŸini söylediÄŸini aktardÄ±.

Yerel televizyon kanallarÄ±nda çalÄ±ÅŸan gazetecilerin verdiÄŸi bilgi ve ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± polis kaynaklarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda konuyla ilgili resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

CNN'nin muhabiri Dianne Gallagher da Pennsylvania Eyalet Polisi Sözcüsü David Peters'dan aldÄ±ÄŸÄ± bilgi doÄŸrultusunda polislerin yerleÅŸkeye sevk edildiklerini doÄŸruladÄ±.

Yerel BRC News13 kanalÄ±nda çalÄ±ÅŸan gazeteci Nicole Walters, “KomÅŸular, kendilerine evden çÄ±kmamalarÄ±nÄ±n söylendiÄŸini ve (polisin) silah taÅŸÄ±yan, siyah kÄ±yafetli bir adamÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi” yazdÄ±.

Pensilvanya Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan "kamuyu bilgilendirme" raporunda, olay mahallinde görüldüÄŸü rapor edilen ÅŸüphelinin yakalanamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahÄ±n ateÅŸlendiÄŸi ihbarÄ± üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampÄ±n) güvenlik giriÅŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda izinsiz bir kiÅŸinin olduÄŸu yöne doÄŸru ateÅŸ etmiÅŸ. TanÄ±mlanamayan kiÅŸi olay yerinden kaçmÄ±ÅŸ. Polis memurlarÄ± bölgedeki aramalarÄ±nÄ± tamamladÄ±lar ve tanÄ±mlanamayan kiÅŸiyi bulamadÄ±lar. SoruÅŸturma sürüyor" ifadelerine yer verildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 22:28

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