ABD ve Ä°srailâ€™den Suriyeâ€™ye teslim edilen S-300 aÃ§Ä±klamasÄ±

Rusya'nÄ±n Suriye'ye S-300 teslimatÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ve Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman tepki gÃ¶sterdi.

Rusya'nÄ±n Suriye'ye S-300 teslimatÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±na ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman tepki gösterdi. Mike Pompeo, ''Buna nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸimize dair niyetlerimiz hakkÄ±nda kesinlikle yorumda bulunmayacaÄŸÄ±m'' dedi.

Bu konuda daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±n geçerli olduÄŸunu ifade eden ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ÅŸu yorumu yaptÄ±: ''Rusya'nÄ±n S-300'ü Suriye'ye teslim etmiÅŸ olmasÄ±, etkilenen bölgelerde bulunan herkes için risklerin daha da büyümesine neden oluyor. Biz bunu çok ciddi bir tÄ±rmandÄ±rma olarak deÄŸerlendiriyoruz.''

LIBERMAN: SURÄ°YE’DE OPERASYON DÜZENLEMEKTEN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman da, Rusya'nÄ±n Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevk etmesine raÄŸmen Ä°srail'in Suriye'de operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceÄŸini söyledi. Kan-REKA radyosuna demeç veren Liberman, "S-300'lerin varlÄ±ÄŸÄ±ndan memnun olduÄŸumuzu söyleyemem. Suriye'de daha geliÅŸmiÅŸ nitelikteki S-400 füze savunma sistemleri de mevcut. Ä°srail, S-300'leri kimin ve nasÄ±l idare edeceÄŸini merak ediyor" dedi.

Ä°srail'in baÅŸka ülkelere ait topraklarÄ± ele geçirmeye, Ä°ran, Lübnan veya Suriye'yi yok etmeye çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Liberman, ÅŸöyle konuÅŸtu: "YÄ±llardÄ±r Suriye krizine müdahale etmeyi planlamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n altÄ±nÄ± çiziyoruz. YalnÄ±zca Ä°ran'Ä±n Suriye'yi Ä°srail'e karÅŸÄ± ileri karakola dönüÅŸtürmesini veya Suriye topraklarÄ±nÄ± Ä°ran'dan Hizbullah'a özel etkili silahlarÄ±n transferine yönelik lojistik merkezi olarak kullanmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." Liberman, Ä°srail'in ulusal çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda hareket etmeyi sürdüreceÄŸini de vurguladÄ±.

Dün akÅŸam Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu'dan ''S-300 sistemlerinin teslimatÄ±nÄ± tamamladÄ±k. AydÄ±nlatma detektörleri, baÅŸlÄ±ca algÄ±lama sistemleri, kontrol makineleri ve 4 adet fÄ±rlatma rampasÄ±ndan oluÅŸan toplam 49 adet ekipmanÄ±n sevkiyatÄ± tamamlandÄ±'' açÄ±klamasÄ± gelmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 19:57

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