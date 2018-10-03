ABD, Ä°ran'la dostluk anlaÅŸmasÄ±nÄ± da iptal etti

Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§ekilen ABD, bu kez Ä°ran'la ekonomik iliÅŸkileri ve diplomatik temsilcilikleri tesis eden anlaÅŸmayÄ± feshettiÄŸini duyurdu.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Washington'Ä±n Tahran'la 1955'te imzaladÄ±ÄŸÄ± “Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku” anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klama, Trump yönetiminin nükleer anlaÅŸmadan çekilip yaptÄ±rÄ±mlarÄ± yürürlüÄŸe sokmasÄ±yla ilgili Tahran'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru hakkÄ±nda Lahey UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'nÄ±n kararÄ±nÄ± vermesi ardÄ±ndan geldi.

UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Ä°ran'Ä±n tedbir talebini kabul etti

Ä°ran’Ä±n ABD ile ilgili ÅŸikayetine iki ülke arasÄ±nda 1955 yÄ±lÄ±nda imzalanan dostluk anlaÅŸmasÄ± çerçevesinde bakmaya yetkin olduÄŸunu belirten Lahey Adalet DivanÄ±, Washington'Ä±n ilaç, gÄ±da, insani ve havacÄ±lÄ±k sektöründe uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargolarÄ±n kalkmasÄ± yönünde karar vermiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 19:54

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