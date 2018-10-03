EMEP, Gebze'de sendikalarla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi

Emek Partisi Kocaeli Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, Gebze'de sendikalarla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Emek Partisi (EMEP) krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere yÄ±kÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele ihtiyacÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere Gebze'de Petrol-Ä°ÅŸ, BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ ve Çelik-Ä°ÅŸ'i ziyaret etti. GörüÅŸmelerde EMEP Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, Gebze Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hasan Atik ve ilçe yöneticileri Muhammet UludaÄŸ ile Özgen Özdemir'den oluÅŸan heyet, ekonomik krize karÅŸÄ± emek ve meslek örgütleri ile demokrasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadelesinin önemi vurguladÄ±.

GEBZE SENDÄ°KALAR BÄ°RLÄ°ÄžÄ° EKONOMÄ° GÜNDEMLÄ° TOPLANACAK

Ziyarette genel siyasal ve ekonomik geliÅŸmeler deÄŸerlendirilirken faturasÄ±nÄ±n emekçilere çÄ±kartÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan ekonomik krize karÅŸÄ± emek ve meslek örgütleri ile demokrasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadelesinin önemine vurgu yapÄ±ldÄ±. Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Süleyman Akyüz, DÄ°SK'e baÄŸlÄ± BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Necmettin AydÄ±n ve Hak-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Çelik-Ä°ÅŸ Åžube BaÅŸkanÄ± Åžerafettin Koç ile görüÅŸmelerde bulunan heyet, Gebze Sendikalar BirliÄŸi'nin oynayacaÄŸÄ± role vurgu yaptÄ±. Ziyarette üç sendika da Gebze Sendikalar BirliÄŸi'nin yarÄ±n ekonomik kriz gündemli toplanacaÄŸÄ±nÄ±, buna karÅŸÄ± nasÄ±l mücadele geliÅŸtireceÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 19:51

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