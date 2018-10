KÃ¼Ã§Ã¼kkuyuâ€™da sosyal medya baskÄ±nÄ±

Küçükkuyu Tüm Emekli Sen üyelerinden Mahmut Öktem, sabah saatlerinde evine yapılan baskın ile gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’nde sabah saatlerinde evine yapılan bir baskın ile Tüm Emekli Sen üyelerinden Mahmut Öktem gözaltına alındı.

Küçükkuyu Jandarma Karakolu’na götürülen Öktem’in sorgusunun burada yapıldığı öğrenildi. Küçükkuyu Tüm Emekli Sen Şube Başkanı İlhami Tağı, Öktem’in sorgusunun tamamlandığını ancak halen savcılığa çıkarılmadığını ifade ederek, “Arkadaşımızın bir an önce savcılığa çıkarılmasını bekliyoruz. Gözaltında yemek yemediğini öğrendik, kendisi şeker hastasıdır” dedi. Türkiye’de yapılan haksız gözaltı ve tutuklama süreçlerinin bir parçasının Küçükkuyu’da yaşandığına dikkat çeken Tağlı, “Muhalif olan her ses susturulmak isteniyor. Oysa fikir ve ifade özgülüğü demokrasinin en önemli göstergelerinden biridir. Arkadaşımız demokratik hakkını kullanarak fikirlerini sosyal medya aracılığı ile ifade etmiştir. Biz de Tüm Emekli Sen Yönetim Kurulu olarak bir aradayız ve arkadaşımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz” dedi. (Çanakkale/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 19:47

