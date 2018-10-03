KÃ¼Ã§Ã¼kkuyuâ€™da sosyal medya baskÄ±nÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu TÃ¼m Emekli Sen Ã¼yelerinden Mahmut Ã–ktem, sabah saatlerinde evine yapÄ±lan baskÄ±n ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Çanakkale’nin AyvacÄ±k ilçesine baÄŸlÄ± Küçükkuyu Beldesi’nde sabah saatlerinde evine yapÄ±lan bir baskÄ±n ile Tüm Emekli Sen üyelerinden Mahmut Öktem gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Küçükkuyu Jandarma Karakolu’na götürülen Öktem’in sorgusunun burada yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Küçükkuyu Tüm Emekli Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°lhami TaÄŸÄ±, Öktem’in sorgusunun tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak halen savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bir an önce savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. GözaltÄ±nda yemek yemediÄŸini öÄŸrendik, kendisi ÅŸeker hastasÄ±dÄ±r” dedi. Türkiye’de yapÄ±lan haksÄ±z gözaltÄ± ve tutuklama süreçlerinin bir parçasÄ±nÄ±n Küçükkuyu’da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken TaÄŸlÄ±, “Muhalif olan her ses susturulmak isteniyor. Oysa fikir ve ifade özgülüÄŸü demokrasinin en önemli göstergelerinden biridir. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z demokratik hakkÄ±nÄ± kullanarak fikirlerini sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ifade etmiÅŸtir. Biz de Tüm Emekli Sen Yönetim Kurulu olarak bir aradayÄ±z ve arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bir an önce özgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz” dedi. (Çanakkale/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 19:47

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