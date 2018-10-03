Hem Ã¼reticiye paralarÄ±nÄ± vermedi, hem de Ã¶deme emri gÃ¶nderdi

Ä°zmir'in TorbalÄ±'da fabrikasÄ± bulunan TukaÅŸ yöneticileri, domateslerini aldÄ±ÄŸÄ± üreticilere para ödemezken; sözleÅŸme yükümlülüklerini yerine getirmediÄŸini iddia ederek bir de ödeme emri tebligatÄ± gönderdi. Tebligatlara isyan eden domates üreticileri, sezonda yaÅŸanan hastalÄ±k nedeniyle ürünlerinin zarar gördüÄŸünü ve taahhütlerini bu sebeple yerine getirmediklerini belirterek fabrika önünde eylem yaptÄ±. Eylem fabrika yöneticilerinin tebligatlarÄ± geri çekip, 5 Ekim Cuma günü üreticilerle görüÅŸme yapacaklarÄ±nÄ± söylemesi üzerine sona erdi.

Ä°zmir'in TorbalÄ± ilçesinde salça üretimi yapan TukaÅŸ ile sezon öncesinde sözleÅŸme imzalayan domates üreticileri, mildiyö hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yeterli verimi alamayÄ±nca, taahhüt ettikleri miktarda ürünü teslim edemedi. Fabrikaya istenenden daha az domates vermek zorunda kalan üreticiler, teslim ettikleri ürünün parasÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± gibi, taahhüt ettikleri miktarÄ±n, yerine getiremedikleri kÄ±smÄ± ile ilgili de kendilerine gönderilen yüklü ödeme emirleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Evlere ulaÅŸan tebligatlardan sonra ne yapacaklarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran üreticiler, bugün toplu halde fabrikaya gitti. Burada öncelikle alacaklarÄ±nÄ±n verilmesini, ardÄ±ndan ise kendilerine gönderilen tebligatlarÄ±n geri çekilmesini isteyen üreticilere TorbalÄ± Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Girgin de eÅŸlik etti.

Üreticilerinden Adil Demirtekin, “Biz sezonda zaten büyük zararlar ettik. HastalÄ±k yüzünden verim düÅŸtü. Fabrika ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sözleÅŸmenin maddelerini elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremedik. Bunun üzerine verdiÄŸimiz ürünün parasÄ±nÄ± alamadÄ±k. YetmezmiÅŸ gibi bir de hastalÄ±k nedeniyle veremediÄŸimiz ürünün bedelinin bizden istenmesi iÅŸin tuzu biberi oldu” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir fabrika yöneticisi ise, “Verilen taahhüt yerine getirilmedi. Birçok çiftçi, sözleÅŸme gereÄŸi ürününü bize vermek zorunda iken, baÅŸkalarÄ±na da domates sattÄ±” iddiasÄ±yla üreticilerden daÄŸÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.

Zaman zaman üreticiler ile fabrika yetkilileri arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Bunun üzerine ÅŸirket yetkililerinin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine fabrikaya jandarma çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.

FabrikanÄ±n yöneticilerinden Cem Okullu, gerginliÄŸin büyümesi üzerine üreticilerle görüÅŸüp, tebligatlarÄ± geri çekeceÄŸini ve 5 Ekim Cuma günü üreticilerle bir daha masaya oturacaklarÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine üreticiler eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 18:47

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