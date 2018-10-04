Yıldız Tar: Medyanın LGBTİ+’lere dönük bir haber politikası yok

Özgür Eren YILMAZ

İstanbul

Kaos GL Derneği, 2018 yılının yaz aylarında medyada yer alan Kaos GL haberlerini derledi. Aynı zamanda yıllık raporlarla, aylık ve günlük analizlerle medyayı izleyen dernek, 2018 yılının yaz aylarında medyada LGBTİ+’lerin görünürlüğünü Evrensel'e değerlendirdi.

Evrensel’e konuşan dernek temsilcisi Yıldız Tar, medyada LGBTİ+’lerin İstanbul Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis saldırısı ve Ankara’da devam etmekte olan LGBTİ+ etkinliği yasağının yer bulduğunu söyledi. Tar’a göre yaz aylarının diğer dikkat çeken LGBTİ+ gündemleri ise şarkıcı İntizar ile oyuncu Sanem Gedik’in özel hayatlarının ifşa edilmesi ve Osmaniye, İzmir ve Ankara’da dağıtılan imzasız, homofobik bildiriler oldu. Medyada LGBTİ+ haberlerinin görünürlüğünü değerlendiren Tar, “Derinlemesine bir habercilik yerine o günü kurtaran bir anlayışla LGBTİ+’ler haber oluyor. Bu, hakları bu denli ihlal edilen bir grubun medyada kendine yer bulduğu anlamına gelmiyor” dedi.

‘ÖZELLİKLE HEDEF GÖSTERİLİYOR’

Tar değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2017 raporumuzun ardından 2018 raporumuzu yıl bittiğinde yayınlayacağız ama bir yandan da aylık olarak medyadan seçtiğimiz haberler ve günlük medya analizleri yapıyoruz. Buradan çıkarak şunu söyleyebiliriz: LGBTİ+’lerin hem genel anlamıyla Türkiye’deki basında görünmez olduğunu söyleyebiliriz. Bir ikincisi ise, özellikle bu bildiriler dışında intizar olayında da yaşanan, diğer olaylarda da yaşanan. LGBTİ+ kişilerin özel hayatlarını ihlal eden, bunun yanı sıra doğrudan hedef gösteren bir habercilik anlayışı ile de karşı karşıyayız. Bu artık sadece LGBTİ+ kişiler nezdinde ilerlemiyor. LGBTİ+ dernekleri her zaman hedef gösteriliyordu ama Yeni Akit gibi yayın organları özellikle bu kurumları hedef gösteriyor.”

‘HABER YAPMAK YETERLİ DEĞİL’

Bir diğer sorunun LGBTİ+’lerin uğradığı ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri devam ederken bunun medyaya yeteri kadar yansımaması olduğuna dikkat çeken Tar şunları söyledi: “Hedef göstermeyen, ayrımcı bir dil kullanmayan medyada da LGBTİ+’lerin hikayelerinin anlatıldığını rahat bir şekilde söyleyemiyoruz. Baktığımızda çoğu zaman bir yandan Kaos GL’nin alandaki haberleri medyada bir şekilde kendisine yer bulabiliyor ama özellikle son üç aylık süredeki bir çok gelişmede medyanın LGBTİ+’lere dönük bir haber politikası olmadığı tespitini yapmak mümkün. Sadece gündem geldiğinde, gündem olduğunda ve derinlemesine bir habercilik yerine o günü kurtaran bir anlayışla LGBTİ+’ler haber oluyor. Bu, hakları bu denli ihlal edilen bir grubun medyada kendine yer bulduğu anlamına gelmiyor.”

‘BİR LİTERATÜR OLUŞUYOR’

Evrensel, Birgün gibi basılı gazeteler, Gazete Duvar, Bianet gibi internet gazetelerinde LGBTİ+’lerin hikayelerinin yoğun olarak anlatıldığı bir LGBTİ+ haberciliği literatürü oluştuğunu kaydeden Tar şöyle devam etti: “Bir yanda görünmezlik ve hedef gösterme, bir yanda da LGBTİ+ haberciliğini bir politika haline getirme geliştirmeye çalışma söz konusu.

Bize kalırsa ne kadar çok yayın organında LGBTİ+ haberleri bir yayın politikası haline gelmeye başlarsa bu genel anlamda Türkiye’deki medyanın daha eşitlikçi, özgür ve demokratik bir alana taşınmasına faydalı olacaktır.

Gazeteciliğin sesi çıkmayanların ve engellenenlerin sesini duyurma mesleği olduğunu söyleyen Tar, LGBTİ+’lere dönük yayıncılığa dair şu önerileri yaptı: “İlk öneri LGBTİ+’lere mikrofon uzatmak ve LGBTİ+’lerin her yaşadığını kendi taleplerini hem dernekler hem kişiler vasıtasıyla ifade etmelerinin önünü açmakla başlıyor. Gündelik hayatta çoğu zaman özneleşemeyen LGBTİ+’ler medyada da özne olarak görülmüyor. Bir gazetenin nasıl kent haberciliği, çevre haberciliği gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış büroları, muhabir ve editör kadrosu varsa toplumsal cinsiyet alanında da LGBTİ+’leri kapsayacak şekilde kendini yetiştirmiş, yetiştirmesine alan açılmış muhabir ve editörleri olmalı. Medya dediğimiz alan, üzerine çalıştıkça, üzerine düşündükçe, alana girdikçe gelişiyor. Aslında medya alanında çalışanlara tavsiyemiz LGBTİ+ derneklerinin bu alanda ürettikleri ciddi bir külliyat var. Ayrımcı dilden uzak bir haberciliğe dair daha fazla temas, daha fazla birlikte çalışma bizi, hepimizi çok daha iyi bir konuma getirecektir.”