UEFA Avrupa Ligiâ€™nde 2. hafta: FenerbahÃ§e sahasÄ±nda moral buldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e sahasÄ±nda Spartak Trnava'yÄ± 2-0 maÄŸlup etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta grup maçlarÄ± baÅŸladÄ±. Türkiye’den BeÅŸiktaÅŸ, Malmö; Akhisar, Standard Liege deplasmanÄ±na çÄ±karken Fenerbahçe, Spartak Trnava’yÄ± konuk etti. UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçÄ±nda Fenerbahçe sahasÄ±nda Spartak Trnava'yÄ± 2-0 maÄŸlup etti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçÄ±nda Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yÄ± 2-0 maÄŸlup etti.

17'nci dakikada Isla'nÄ±n ortasÄ±nda arka direkte topla buluÅŸan Eljif'in kafa vuruÅŸunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

20'nci dakikada Frey'in ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada topla buluÅŸan Slimani'nin kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldÄ±.

25'inci dakikada Ayew'in ortasÄ±nda kale önünde buluÅŸan Slimani'nin kafa vuruÅŸunda top üstten auta çÄ±ktÄ±.

31'inci dakikada Eljif'in ortasÄ±nda kale önünde topa iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kaleci Chudy'den oyun alanÄ±na geri döndü. Dönen topu Spartak Trnava savunmasÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

49'uncu dakikada Frey'in pasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Slimani, topun kontrolünün kaybetti. Pozisyonun devamÄ±nda meÅŸin yuvarlak ile buluÅŸan Frey'in vuruÅŸunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

52'nci dakikada Hasan Ali'nin ortasÄ±nda savunmadan seken top, Skrtel ile buluÅŸtu. Skrtel'in vuruÅŸunda topu kaleci Chudy uzaklaÅŸtÄ±rmak istedi ancak altÄ±pas içinde oluÅŸan karambolde topla buluÅŸan Slimani'nin düzgün vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.

54'üncü dakikada Eljif'in pasÄ± ile ceza sahasÄ± içi sol çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Ayew'in ÅŸutu savunmadan döndü.

57'nci dakikada Ayew topu Eljif'e aktardÄ±. Topla buluÅŸan Eljif, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ceza sahasÄ± içinde Slimani'ye iletti. Slimani'nin pasÄ± ile altÄ±pasÄ±n sol çaprazÄ±nda kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Hasan Ali'nin vuruÅŸunda kaleci Chudy topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

64'üncü dakikada Hasan Ali'nin ortasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Slimani'nin vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak kalenin yanÄ±ndan auta çÄ±ktÄ±.

68'inci dakikada Ayew'in ortasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topla buluÅŸan Slimani'nin vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak aÄŸlarla buluÅŸtu: 2-0.

87'nci dakikada Rada'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda kaleci Harun topu yumruklayarak uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸma 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüÄŸü ile sona erdi.

MEHMET TOPAL 500'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Mehmet Topal, kariyerinin 500'üncü kulüp maçÄ±na çÄ±ktÄ±. Topal, Spartak Trnava maçÄ±nÄ±n 88'inci dakikasÄ±nda sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n 2 golünü kaydeden Islam Slimani'nin yerine oyuna dahil oldu.

MALMÖ-BEÅžÄ°KTAÅž

BeÅŸiktaÅŸ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçÄ±nda Ä°sveç’in Malmö ekibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak. Yeni Malmö StadÄ±’ndaki karÅŸÄ±laÅŸma, TSÄ° 22.00’de baÅŸlayacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev’in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov gerçekleÅŸtirecek. Ä°lave yardÄ±mcÄ± hakemliÄŸini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi’nin yapacaÄŸÄ± müsabakanÄ±n dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

I Grubu’ndaki ilk maçta Norveç’in Sarpsborg ekibini 3-1 maÄŸlup eden siyah-beyazlÄ± takÄ±m ikide iki yapmaya çalÄ±ÅŸacak. Malmö ise gruptaki ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Belçika temsilcisi Genk’e deplasmanda 2-0 maÄŸlup olmuÅŸtu.

AVRUPA’DAKÄ° 212. MAÇI

Siyah-beyazlÄ±lar, Avrupa kupalarÄ±nda geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± maÄŸlup tamamlayan BeÅŸiktaÅŸ, 45 mücadeleden berabere ayrÄ±ldÄ±.

Avrupa arenasÄ±nda rakip fileleri 282 kez havalandÄ±ran siyah-beyazlÄ±lar, kalesinde ise 298 gol gördü.

224. AVRUPA MAÇI

Avrupa’da 224. maçÄ±nÄ± Spartak Trnava’ya karÅŸÄ± yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadÄ±ÄŸÄ± 223 karÅŸÄ±laÅŸmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alÄ±rken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrÄ±ldÄ±. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

STANDARD LIEGE-AKHÄ°SARSPOR

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçÄ±nda Belçika ekibi Standard Liege’e konuk olacak.

Gruptaki ilk maçÄ±nda Akhisar’da aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Rus ekibi Krasnodar’a 1-0 maÄŸlup olan Akhisarspor’un Belçika’nÄ±n Liege kentindeki Maurice Dufrasne StadÄ±’nda TSÄ° 22.00’de baÅŸlayacak maçÄ±nÄ± Avusturya’dan Manuel Schuettengruber yönetecek.

Süper Lig’deki Aytemiz Alanyaspor maçÄ±ndan önce göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçÄ±na çÄ±kacak.

Ege temsilcisi, Standard Liege karÅŸÄ±sÄ±nda Avrupa’daki ilk golünü atmak ve ilk puanlarÄ±nÄ± almak için mücadele edecek.

YeÅŸil-siyahlÄ± ekipte Serginho ve Eray Ataseven’in sakatlÄ±klarÄ± bulunuyor. Akhisarspor’un rakibi Standard Liege’in kadrosunda geçen yÄ±l Göztepe’de kiralÄ±k olarak forma giyen Milos Kosanovic’in yanÄ± sÄ±ra Türkiye’de Trabzonspor ve Galatasaray’da mücadele eden Luis Pedro Cavanda yer alÄ±yor. Grubun diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise Rus ekibi Krasnodar, Ä°spanyol Sevilla’yÄ± konuk edecek. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 22:09

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