Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ: Kameralar taranÄ±p, iÅŸÃ§iler tespit edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, ÅŸantiyedeki tÃ¼m gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± kare kare taranarak eyleme katÄ±lan iÅŸÃ§ilerin tespit edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°stanbul’da inÅŸasÄ± süren 3 HavalimanÄ±’nda çalÄ±ÅŸÄ±rken kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nedeniyle geçtiÄŸimiz ay yapÄ±lan iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lan iÅŸçilerden 27’si çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanÄ±p, cezaevine konulmuÅŸtu. GerçekleÅŸen eylemin ardÄ±ndan adeta kuÅŸatma altÄ±na alÄ±nÄ±p, ne siyasetçiler ne de gazetecilerin içeriye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸantiyede, eyleme katÄ±lan diÄŸer iÅŸçilerin tespit edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ÅŸçilerin örgütlü olduÄŸu Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan sosyal medya platformu Twitterdan yapÄ±lan bir paylaÅŸÄ±mda, ÅŸantiyedeki tüm güvenlik kameralarÄ±nÄ±n kare kare taranarak eyleme katÄ±lan iÅŸçilerin tespit edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

Ä°GA hummalÄ± bir çalÄ±ÅŸma içinde, ÅŸantiyedeki tüm güvenlik kameralarÄ±nÄ± kare kare tarayarak eyleme katÄ±lan iÅŸçileri tespit ediyor. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre dün gece de 2 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, biri tutuklama talebiyle savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edilmiÅŸ. #KöleDeÄŸiliz pic.twitter.com/swEE2IXBFt — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 3 Ekim 2018

PaylaÅŸÄ±mda ÅŸu bilgiler verildi: “Ä°GA hummalÄ± bir çalÄ±ÅŸma içinde, ÅŸantiyedeki tüm güvenlik kameralarÄ±nÄ± kare kare tarayarak eyleme katÄ±lan iÅŸçileri tespit ediyor. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre dün gece de 2 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, biri tutuklama talebiyle savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edilmiÅŸ. #KöleDeÄŸiliz"

Söz konusu paylaÅŸÄ±mda, ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden biri tarafÄ±ndan gönderildiÄŸi anlaÅŸÄ±lan bazÄ± mesajlarÄ±n ekran görüntülerine de yer verildi. Bu mesajlarda

“â– Merhaba dün gece yapÄ±lan operasyonla gözaltÄ±na alÄ±nan 2 arkadaÅŸ var. Bu arkadaÅŸlardan biri bÄ±rakÄ±ldÄ±, diÄŸeri GaziosmanpaÅŸa Adliyesi’ne götürüldü. Jandarma tarafÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyorlar.

â– Evet jandarma resimleri tespit edilen baÅŸka firmadan 2 arkadaÅŸÄ± almÄ±ÅŸlar ÅŸuan GaziosmanpaÅŸa adliyesinde

â– HavaalanÄ±nÄ±n içerisi jandarma ve sivil polis kaynÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸma alanÄ±nda her köÅŸede 3 er jandarma elbisesiyle geziyorlar, tüm iÅŸçiler takipte” ifadeleri yer aldÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:52

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