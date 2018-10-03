UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼'nden Zeynep Sekanvand aÃ§Ä±klamasÄ±

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika AraÅŸtÄ±rma ve Savunuculuk DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°ran'da idam edilen Zeynep Sekanvand'e iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°ranlÄ± Kürt Zeynep Sekanvand’a verilen ölüm cezasÄ±, dün sabah erken saatlerde Ä°ran’Ä±n BatÄ± Azerbaycan eyaletindeki Urmiye cezaevinde uygulandÄ±.

UluslararasÄ± Af Örgütü OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika AraÅŸtÄ±rma ve Savunuculuk Direktörü Philip Luther, idama tepki gösterdi. Zeynep’le birlikte idam edilenlerin beÅŸinci çocuk suçlunun idam edildiÄŸini belirten Luthern, “UluslararasÄ± toplum acilen harekete geçmediÄŸi sürece bunun son olmayacaÄŸÄ±ndan endiÅŸeleniyoruz.”

Zeynep Sekanvand’Ä±n idam edilmesine iliÅŸkin UluslararasÄ± Af Örgütü OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika AraÅŸtÄ±rma ve Savunuculuk Direktörü Philip Luther, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Zeynep, eÅŸinin cinayetinden sonra erkek polis memurlarÄ± tarafÄ±ndan iÅŸkence altÄ±nda soruÅŸturmaya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve soruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda herhangi bir avukatÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Avukata eriÅŸimine ilk kez davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda izin verildi. Zeynep, bu duruÅŸmada, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± ‘itiraflarÄ±’ baskÄ± altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek geri çekti. Buna raÄŸmen hakim, soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirmek yerine Zeynep’i ölüm cezasÄ±na mahkum etti. Öyle görünüyor ki Ä°ran yetkilileri, suçun iÅŸlendiÄŸi sÄ±rada çocuk olan kiÅŸiler hakkÄ±nda verilen ölüm cezalarÄ±nÄ± en kÄ±sa sürede uygulanacak ÅŸekilde planlÄ±yor. Bu uygulama, uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukunun ihlalidir. Zeynep ile birlikte bu yÄ±l beÅŸinci kez bir çocuk suçlunun ölüm cezasÄ± uygulandÄ±. UluslararasÄ± toplum acilen harekete geçmediÄŸi sürece bunun son olmayacaÄŸÄ±ndan endiÅŸeleniyoruz.”

15 YAÅžINDA ZORLA EVLENDÄ°RÄ°LMEK Ä°STENDÄ°

Yoksul ve muhafazakar bir aileye mensup olan Zeynep Sekanvand, 15 yaÅŸÄ±ndayken kendisinden dört yaÅŸ büyük olan Hüseyin Sarmadi ile evlenmek için evden kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Zeynep, Hüseyin Sarmadi ile evlenmeyi daha bir hayat yaÅŸamak için tek fÄ±rsat olarak gördüÄŸünü söylemiÅŸti. Ancak evlenmelerinden kÄ±sa bir süre sonra eÅŸinin kendisini sözlü ve fiziksel olarak istismar ettiÄŸini ve devamlÄ± olarak dövdüÄŸünü belirtmiÅŸti.

Zeynep, eÅŸinden defalarca boÅŸanmak istedi ancak eÅŸi boÅŸanmayÄ± reddetti. UÄŸradÄ±ÄŸÄ± istismarÄ± birçok kez polise bildirmesine raÄŸmen polis Zeynep’in ÅŸikayetlerine yönelik hiçbir iÅŸlem yapmadÄ±. Zeynep ailesine geri dönmeyi de denedi, fakat ailesi evden kaçtÄ±ÄŸÄ± için Zeynep’i evlatlÄ±ktan reddetti.

POLÄ°S Ä°ÅžKENCE YAPTI

Åžubat 2012’de gözaltÄ±na alÄ±nan Zeynep, 20 gün boyunca erkek polis memurlarÄ±nÄ±n vücudunun her yerini darp ederek kendisine iÅŸkence ettiÄŸini söyledi. Fiziksel ve sözel olarak taciz eden ve boÅŸanma isteÄŸini reddeden eÅŸini bÄ±çakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± “itiraf” etti. Sadece karar duruÅŸmasÄ±nda devletin görevlendirdiÄŸi bir avukata eriÅŸimi saÄŸlandÄ± ve bu duruÅŸmada hakime, kendisine birkaç kez tecavüz eden eÅŸinin erkek kardeÅŸinin cinayeti iÅŸlediÄŸini söyleyerek “itirafÄ±nÄ±” geri çekti. Zeynep, eÅŸinin erkek kardeÅŸinin, cinayetin sorumluluÄŸu üstlendiÄŸi takdirde kendisini affedeceÄŸini söylediÄŸini ifade etti. (Ä°slam hukukuna göre öldürülen bir kiÅŸinin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katili affetme ve maddi tazminat kabul etme yetkisi var.)

MAHKEME UYGULAMALARI UYGULAMADI

Mahkeme Zeynep Sekanvand’Ä±n duruÅŸmadaki ifadelerini soruÅŸturmadÄ± ve Zeynep’in avukatÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gerçekleÅŸtirdiÄŸi “itiraflarÄ±na” dayanarak ölüm cezasÄ± verdi. Suçun iÅŸlendiÄŸi sÄ±rada Zeynep 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen mahkeme, Ä°ran’Ä±n 2013 tarihli Ä°slami Ceza Kanunu’nda bulunan ve çocuklara verilen cezalarÄ± düzenleyen hükümleri uygulamadÄ±. Söz konusu hükümler, çocuk suçlunun suçun niteliÄŸi veya sonuçlarÄ±nÄ± anlamadÄ±ÄŸÄ± ya da suçun iÅŸlendiÄŸi sÄ±rada “zihinsel geliÅŸimi ve olgunluÄŸu” ile ilgili ÅŸüpheler mevcut olduÄŸunda ölüm cezasÄ± yerine baÅŸka bir ceza vermeyi hakimin takdirine bÄ±rakÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Zeynep Sekaanvandâ€™Ä± idam etmeyin!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:12

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