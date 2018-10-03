HDPâ€™den HacÄ± Lokman Birlik iÃ§in soru Ã¶nergesi

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir 3 yÄ±l Ã¶nce polis tarafÄ±ndan vurulan HacÄ± Lokman Birlikâ€™in â€˜tamamlanamayanâ€™ soruÅŸturmasÄ±nÄ± meclise taÅŸÄ±dÄ±.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir 3 Ekim 2015 tarihinde, ÅžÄ±rnak’Ä±n Dicle Mahallesi’nde polis tarafÄ±ndan vurulan ve cansÄ±z bedeni akrep tipi zÄ±rhlÄ± aracÄ±n arkasÄ±na baÄŸlanarak sürüklenen HacÄ± Lokman Birlik’in ‘tamamlanamayan’ soruÅŸturmasÄ±nÄ± ve diÄŸer detaylarÄ± yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül’e sordu.

“ÅžÄ±rnak’ta mobese kameralarÄ± ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± sonucu HacÄ± Lokman Birlik’in Özel Harekât Polisleri tarafÄ±ndan katledildiÄŸi ve sonrasÄ±nda cansÄ±z bedeninin askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n arkasÄ±ndan baÄŸlanarak sürüklendiÄŸi tespit edilmiÅŸti” diyen Ä°mir, “Telsiz kayÄ±tlarÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± ile birlikte olaya 6 polisin olduÄŸu tespit edilmiÅŸti” dedi.

Birlik’in katledilmesinin üzerinden üç yÄ±l geçmesine raÄŸmen baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturmayÄ± tamamlamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Ä°mir “Dosya bu güne kadar 5 savcÄ± deÄŸiÅŸtirdi ve dava ÅŸu anda 6’Ä±ncÄ± savcÄ± ile devam etmektedir. Dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu’nun 6 polisin görevden men ettiÄŸi iddiasÄ±nda bulunduÄŸu basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ancak sonrasÄ±nda bu 6 polisin farklÄ± emniyet müdürlüklerinde görevde olduÄŸu iddia edildi.” dedi.

Ä°mir, bu detaylara baÄŸlÄ± olarak Adalet BakanÄ± Gül’e soruÅŸturmalarda yol alÄ±namamasÄ±nÄ±n sebebini, telsiz kayÄ±tlarÄ±nda tespit edilen ve dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu tarafÄ±ndan görevden men edildiÄŸi iddia edilen 6 polisin farklÄ± Emniyet müdürlüklerinde görevlerinin baÅŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu, HacÄ± Lokman Birlik’i katleden polisler hakkÄ±nda etkin bir soruÅŸturma yürütülmemesinin sebebini sordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:12

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