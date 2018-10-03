Her yÄ±l 59 bin kiÅŸi kuduzdan hayatÄ±nÄ± kaybediyor

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼, dÃ¼nyada 59 binden fazla insanÄ±n kuduzdan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü (DSÖ) verilerine göre kuduz hastalÄ±ÄŸÄ± hâlâ dünyada 59 binden fazla insanÄ±n hayatÄ±na mal oluyor.

Bu ölümlerin yüzde 40’Ä±nÄ±n 15 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuklardan oluÅŸtuÄŸunu ifade eden Hayvan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Türkiye Genel Müdürü Dr. Philippe Houffschmitt, “Çocuklar diÄŸer gruplara göre çok daha fazla etkileniyor. Tahminlere göre, her 20 dakikada bir, 1 çocuk kuduz nedeniyle ölüyor. Çocuklar sÄ±k sÄ±k hastalÄ±ÄŸa yakalanmÄ±ÅŸ köpeklerle oynuyorlar ve bu nedenle çocuklarÄ±n eÄŸitimi, hastalÄ±ÄŸÄ± yok etmede kilit önem taÅŸÄ±yor. IsÄ±rÄ±lmaktan kaçÄ±nmayÄ± ve Ä±sÄ±rÄ±lÄ±rlarsa ne yapmalarÄ± gerektiÄŸine dair çocuklarÄ± bilgilendirmek hayat kurtarÄ±cÄ± olabiliyor. Ä°ki milyondan fazla çocuÄŸa temel kuduz eÄŸitimi verdik. ÖrneÄŸin, artÄ±k bu çocuklar köpek Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda yarayÄ± sabunla yÄ±kamalarÄ± gerektiÄŸini ve hemen tÄ±bbi yardÄ±m almalarÄ± gerektiÄŸini biliyorlar.” (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:02

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