ï»¿
FotoÄŸraf: Åžebnem CoÅŸkun/AA
Suudi Arabistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
04 Ekim 2018 14:48
Suudi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n durumuna iliÅŸkin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
Suudi Arabistan'Ä±n Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayÄ±p olduÄŸu belirtilen Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n durumuna iliÅŸkin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, Suudi Büyükelçi Hireyci, dün öÄŸleden sonra bakanlÄ±ÄŸa çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yavuz Selim KÄ±ran'Ä±n görüÅŸtüÄŸü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna iliÅŸkin bilgi soruldu. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:49
www.evrensel.net