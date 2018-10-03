â€˜Arap gazeteciden haber alÄ±namÄ±yorâ€™

Washington Post yazarÄ± Suudi ArabistanlÄ± KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'dan, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na gittikten sonra haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

WashÄ±ngton Post yazarÄ± Suudi ArabistanlÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’dan, resmi iÅŸlemler için Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na gittikten sonra haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Türk Arap Medya DerneÄŸi’nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n gazetecilik, yazarlÄ±k ve köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±, bir dönem Al Arab YayÄ±n Grubu’nun genel müdürlüÄŸü ve genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi görevinde bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkÄ±larda bulunan ve OrtadoÄŸu’nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n geçmiÅŸte bir dönem Ä°ngiltere’deki Suudi BüyükelçiliÄŸi’nde medya danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi. AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi: “YaÅŸanan son geliÅŸmelerin ardÄ±ndan ülkesinden ayrÄ±lma kararÄ± vererek Washington’da yaÅŸamaya baÅŸlayan KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Washington Post gazetesinde düzenli olarak yazdÄ±ÄŸÄ± bildirilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: “Washington Post yazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n bugün saat 13.00 sularÄ±nda girmiÅŸ olduÄŸu Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu binasÄ±ndan henüz çÄ±kamamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± endiÅŸe ile izliyoruz.

Bu arada, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n ve Türk Arap Medya DerneÄŸi yetkililerinin Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önündeki bekleyiÅŸinin sürdüÄŸü bildirildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:57

www.evrensel.net