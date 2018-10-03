Gazetecilere yeni dÃ¶nemdeki yasaklar meclis gÃ¼ndeminde

CHP'li Alpay Antmen, TBMMâ€™de yeni dÃ¶nemde gazetecilere yeni yasaklar getirilmesini Meclis'e taÅŸÄ±dÄ±.

TBMM’de yeni dönemde gazetecilere yeni yasaklar getirilmesi sonrasÄ± CHP konuyu Meclis’e taÅŸÄ±dÄ±. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi.

Antmen, Parlamento muhabirleri baÅŸta olmak üzere, sarÄ± basÄ±n kartÄ±na sahip gazetecilerin araçlarÄ±nÄ±n Meclis içerisine alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± ve ayrÄ±ca daha önce yemek yiyebildikleri üyeler lokantasÄ±na giriÅŸlerinin engellendiÄŸi bilgisinin tarafÄ±na iletildiÄŸini kaydederek önergesinde “Meclisimiz, halkÄ±n meclisidir. Bütün bir ülkeyi temsil eden milletvekillerine, hem vatandaÅŸlarÄ±n hem de gazetecilerin ulaÅŸmasÄ±nÄ± önlemek en baÅŸta Millet Meclisinin ruhuna aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil etmektedir” dedi.

Bütün demokratik ve çaÄŸdaÅŸ ülkelerde gazetecilerin parlamento binalarÄ±nda özgürce hareket edebilmekte ve halkÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± ve kamuoyunu ilgilendiren konularda yaÅŸadÄ±klarÄ± topluma bilgi aktarabilmekte olduÄŸunu vurgulayan Antmen “Gazetecileri engellemek demek; halkÄ±n haber alma özgürlüÄŸüne de engel olmak demektir. AnayasamÄ±zÄ±n 28. Maddesi’nde de belirtildiÄŸi üzere; basÄ±n hürdür ve sansür edilemez. BasÄ±n Kanununun 3. Maddesi de ‘BasÄ±n özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleÅŸtirme, yorumlama ve eser yaratma haklarÄ±nÄ± içerir’ demektedir” ifadelerini kullandÄ±.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular ÅŸu ÅŸekilde:

“Meclis içerisinde görev yapan parlamento muhabirleri baÅŸta olmak üzere; sarÄ± basÄ±n kartÄ±na sahip gazetecilerin TBMM’ye giriÅŸlerinde neden zorluk çÄ±kartÄ±lmakta ve araçlarÄ±nÄ± neden dÄ±ÅŸarÄ±ya park etmeleri istenmektedir?

AraçlarÄ±nÄ±n Meclis içerisinde alÄ±nmamasÄ± nedeniyle; yanlarÄ±nda kamera, tripod, fotoÄŸraf makinasÄ± baÅŸta olmak üzere habercilik araç gereçleriyle hareket etmek, yürümek zorunda kalan gazetecilerin bu ÅŸekilde hareket etmek zorunda bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ± doÄŸru buluyor musunuz?

Gazetecilerin üyeler lokantasÄ±na alÄ±nmamalarÄ±nÄ±n gerekçesi nedir? Gazetecilerin yemek ihtiyaçlarÄ± baÅŸta olmak üzere; parlamenterlerle biraraya gelebildikleri bir yer olan lokantaya neden gazeteciler alÄ±nmamaktadÄ±r?

HalkÄ±n haber alma özgürlüÄŸü çerçevesinde davranan, binbir zorlukla, baskÄ±yla her türlü ÅŸartta görev yapan gazetecilerin iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rmak, objektif gazetecilik yapabilmelerinin önünü açmak ve topluma Meclis’in çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde aktarmalarÄ± adÄ±na bahsi geçen engel ve yasaklarÄ± kaldÄ±racak mÄ±sÄ±nÄ±z?” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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