Mustafa Tuna, â€˜hÄ±rsÄ±zâ€™lÄ±kla suÃ§ladÄ± GÃ¶kÃ§ek tehdit etti

ABB BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylÄ±k 15 milyon TL'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan Melih GÃ¶kÃ§ek'ten tehdit geldi.

Ankara’da eski ve yeni baÅŸkanlarÄ±n kavgasÄ± büyüyor. Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylÄ±k 30 bin liradan 15 milyon TL’ye yükseltildiÄŸini söyleyerek eski baÅŸkan Melih Gökçek’i eleÅŸtirdi. Tuna’nÄ±n kendisini ‘hÄ±rsÄ±zlÄ±k’la suçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gökçek ise “Tuna’nÄ±n gelir mukayeseleri külliyen yalandÄ±r” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

AKP’li Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Tuna, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda çarpÄ±cÄ± açÄ±klamalarda bulundu. Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylÄ±k 30 bin Türk LirasÄ± iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL’ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mustafa Tuna, hafriyattaki gelir artÄ±ÅŸÄ±na dikkat çekerken, isim vermeden kendisinden önceki baÅŸkan Melih Gökçek’i eleÅŸtirdi. Melih Gökçek’in oÄŸlu Ahmet Gökçek’in de yöneticiliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ankaraspor, 2014 yÄ±lÄ±nda ismini OsmanlÄ±spor olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. Melih Gökçek’in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde, Ankara Belediyesinin hafriyat iÅŸleri Ankaraspor A.Åž.’ye verilmiÅŸti. Ankaraspor A.Åž. ile dönemin Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek arasÄ±ndaki iliÅŸki, sÄ±k sÄ±k gündeme getirilmiÅŸti.

GÖKÇEK TWITTER’DA YANIT VERDÄ°

Gökçek, Tuna’nÄ±n açÄ±klamalarÄ± sonrasÄ± kiÅŸisel Twitter hesabÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. “Bugün sayÄ±n Mustafa Tuna attÄ±ÄŸÄ± Twitte bir tv’de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada aylÄ±k 30.000 bin olan hafriyat gelirinin 15 milyon TL’ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazarak resmen beni vatandaÅŸÄ±n gözünde hÄ±rsÄ±z ilan etmiÅŸ” diyen Gökçek ÅŸöyle devam etti: “Benim son dönemimde Ankaragücü Spor Kulübüne, belediye ve baÄŸlÄ± ÅŸirket bütçelerinden 10 milyon TL yardÄ±m yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hiç kimse de bu yardÄ±m niye yapÄ±ldÄ± dememiÅŸtir. Tuna da Ankaragücü’ne yardÄ±mÄ± devam ettirmiÅŸtir. Tuna’nÄ±n gelir mukayeseleri külliyen yalandÄ±r. Son sözüm Sn. Mustafa Tuna’ya... Buraya kadar yazdÄ±klarÄ±m sadece nefs-i müdafaa.. Ä°nan partime zarar vermeyeceÄŸime inansam, seni insan yüzüne çÄ±kamaz hale getiririm.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:50

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