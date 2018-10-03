CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba OHAL Komisyonuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

OHAL’in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yÄ±kÄ±cÄ± etkilerinin devam ettiÄŸini söyleyen AÄŸbaba, “Komisyonun 4 ay sonra görev süresi dolacak. OHAL Komisyonun önünde 88 bin dosya bekliyor. Her 15 kiÅŸiden 14’ünün baÅŸvurusu reddediliyor. Bu ÅŸartlarda adalet beklemek saflÄ±k olur” dedi.

OHAL’in ilan edilmesinden yaklaÅŸÄ±k 6 ay sonra 23 Ocak 2017’de kurulan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ± incelemeyi sürdürüyor.

Åžimdiye kadar 118 bin 660 baÅŸvurudan 30 bin dosyayÄ± inceleyen OHAL Ä°nceleme Komisyonu

Bu baÅŸvurulardan yalnÄ±zca 1900’ünün iÅŸe iadesine karar verdi. 28 bin 100 baÅŸvuruyu reddeden komisyonun önünde bekleyen 88 bin 660 dosya bulunuyor.

OHAL komisyonunun, OHAL kadar maÄŸduriyet yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Üyesi Veli AÄŸbaba, “AKP Hükümeti binlerce kiÅŸinin AÄ°HM’e baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi için bu komisyonu maÄŸdurlarÄ±n iç hukuk yollarÄ±nÄ± tüketmesini engellemek için kurduÄŸu bir gerçektir. Süreç uzadÄ±kça maÄŸduriyetler de artmakta, geri dönüÅŸü olmayan yeni sorunlar ortaya çÄ±kmaktadÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

4 DOSYADAN 1’Ä° Ä°NCELENDÄ°

“OHAL bitti yÄ±kÄ±cÄ± etkileri devam ediyor” diyen AÄŸbaba, 4 ay sonra görev süresi dolacak OHAL Komisyonun önünde 88 bin dosya bekliyor.Bu gidiÅŸle komisyonun görev süresi defalarca uzatÄ±lacak. 2 yÄ±lda her 4 dosyadan biri incelendi. Her 15 kiÅŸiden 14’ünün baÅŸvurusu reddedildi. Bu ÅŸartlarda adalet beklemek saflÄ±k olur.”dedi.

EN ERKEN 10 YILDA AÄ°HM’YE GÄ°DÄ°LEBÄ°LÄ°R

AlÄ±nan kararlar sadece baÅŸvurulan kiÅŸilere gönderildiÄŸine dikkat çeken AÄŸbaba, “Kabul veya ret kararlarÄ±nÄ±n nasÄ±l verildiÄŸini, hangi kriterlere göre deÄŸerlendirildiÄŸini ne maÄŸdurlar ne de avukatlarÄ± göremiyor. Uzmanlar baÅŸvurusu reddedilenlerin önünde idari yargÄ±, istinaf, DanÄ±ÅŸtay, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) gibi uzun bir yargÄ± yolu olduÄŸunu, en son ihraç edilen kiÅŸinin AÄ°HM’ye kadar önünde en az 10 yÄ±l olduÄŸunu belirtiyor. KaÄŸnÄ± hÄ±zÄ±nda ilerleyen bu süreç zaten hukuksuz olan binlerce ihraç maÄŸdurlarÄ± ve ailelerinin hukuka inançlarÄ±nÄ±n yitirilmesine sebep oldu” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:45

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