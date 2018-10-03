Ä°TÃœâ€™de â€˜dersâ€™ sorunu

Ä°TÃœ'de yeterince sÄ±nÄ±f aÃ§Ä±lmamasÄ±, kontenjanlarÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± oluÅŸu nedeniyle Ã¶ÄŸrenciler ders seÃ§mekte zorlanÄ±yor.

Ä°stanbul Teknik Üniversitesi (Ä°TÜ)’de, yeterince sÄ±nÄ±f açÄ±lmamasÄ±, kontenjanlarÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± oluÅŸu ve kontenjan artÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n minimum olmasÄ±ndan kaynaklÄ± öÄŸrenciler ders seçmekte zorlanÄ±yor.

Elektrik Elektronik Fakültesi’nde okuyan öÄŸrenciler ise okutmanlarÄ±n ‘Bu dersi benim vermemem lazÄ±m’ ÅŸikayetleriyle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. MaÄŸduriyetlerinin giderileceÄŸi söylenen öÄŸrenciler ise okutmanlarÄ±n gelmediÄŸi haftalarda iÅŸlenmesi planlanan konulardan muaf tutulmadÄ±klarÄ± gibi, bu konularÄ± kendi baÅŸlarÄ±na öÄŸrenmelerinin beklendiÄŸini belirtti.

ÖÄŸrenciler, konularÄ±n kaynak verilmeden, örnek gösterilmeden, alanÄ±nda uzman bir okutman anlatmadan öÄŸrenebileceklerinin beklenmesine tepkili. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:40

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