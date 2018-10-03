Siyasi partilerden enflasyon ve zam tepkisi

'Elektrik ve doÄŸalgaza 3 ayda 3 zam yapan HÃ¼kÃ¼metâ€™i kime ÅŸikayet edelim?'

Ekonomide yaÅŸanan kriz siyaset gündeminin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer alÄ±yor. Enflasyonun eylülde yüzde 6.30 arttarak 15 yÄ±l sonra ilk kez yüzde 20’yi aÅŸmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yapan CHP’ HDP ve Ä°YÄ° Partiden yapÄ±lan açÄ±klamalarda ErdoÄŸan’Ä±n Zam yapan esnafÄ±, zabÄ±taya ÅŸikayet edin’ sözleri hatÄ±rlatÄ±larak “Elektrik ve doÄŸalgaza 3 ayda 3 zam yapan Hükümet’i kime ÅŸikayet edelim?” sorusu yöneltildi.

CHP’DEN TEK ADAM TEPKÄ°SÄ°

CHP adÄ±na açÄ±klamayÄ± Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptÄ±. Hazine ve Maliye BaklakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n ‘Tehdit ve saldÄ±rÄ±lar baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemimizi güçlendirdi’ sözlerini hatÄ±rlatan Öztrak, “Bu ne biçim bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi ki enflasyon bütün rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±? Bu fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda asgari ücretin satÄ±n alma gücü ne oldu, emeklinin maaÅŸÄ±nÄ±n satÄ±n alma gücü ne oldu, memurun satÄ±n alma gücü ne oldu?” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “AKP çökerse Türkiye de çöker” sözlerine de atÄ±f yapan Öztrak, “Åžu anda ÅŸirketler iflas ilan ediyor, vatandaÅŸ inim inim inliyor, eÄŸitim sistemimiz çökmüÅŸ, iyi yetiÅŸmiÅŸ gençlerimiz ülkeyi terk ediyor... O ise tek adamÄ±n kaderi ile ülkenin kaderini eÅŸitliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün deÄŸildir” diye konuÅŸtu.

HDP: ADALETSÄ°ZLÄ°K DERÄ°NLEÅžTÄ°RECEK

AçÄ±klanan enflasyonun gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda adaletsizliÄŸi derinleÅŸtireceÄŸine dikkat çeken HDP’den yapÄ±lan açÄ±klamada ise, “Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanan enflasyon oranÄ±ndan daha yüksek seyrediyor. Enflasyon halkÄ±n çok az kullandÄ±ÄŸÄ± kalemleri de içerdiÄŸinden gerçekte yoksul emekçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gelir kaybÄ±nÄ± daha düÅŸük gösteriyor. HakkÄ±nÄ± arayan iÅŸçileri tutuklayan AKP iktidarÄ±, firmalarÄ±nÄ± bu krize karÅŸÄ± korumaya çalÄ±ÅŸan iÅŸverenleri ise “hainlikle” suçluyor” denildi.

Ä°YÄ° PARTÄ°: VATANDAÅž PAZARA GÄ°DEMEZ OLDU

Ä°YÄ° Partiden de BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± sonrasÄ± açÄ±klanan enflasyon rakamlarÄ± ekonomideki gidiÅŸata iliÅŸkin açÄ±klama geldi. YapÄ±lan zamlara tepki gösterilen açÄ±klamada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ‘Zam yapan esnafÄ±, zabÄ±taya ÅŸikayet edin’ sözleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, “VatandaÅŸÄ±mÄ±z artÄ±k markete, pazara gitmeye korkar oldu. Her gün irili ufaklÄ± birçok firmanÄ±n konkardato ilan ettiÄŸini duyuyoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±’na soruyoruz; Elektrik ve doÄŸalgaza 3 ayda 3 zam yapan Hükümet’i kime ÅŸikayet edelim? Bu sÄ±kÄ±ntÄ±da uçak alan Hükümet’i kime ÅŸikayet edelim? SarayÄ±nda ejder suyu içen Hükümet’i kime ÅŸikayet edelim?” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:54

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