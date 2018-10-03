CHP'li Ã–ztrak: Mahalli idari seÃ§imlerde herkesin oyuna talibiz

Parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak, gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Mahalli idari seçimlerde biz en yüksek oyu alacak, kendi bölgelerinde vatandaÅŸÄ±n istediÄŸi en kaliteli hizmeti verebilecek adaylarÄ± bulmak suretiyle herkesin oyuna talibiz'' dedi.

Parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme dair açÄ±klamalarda bulundu. Ä°lk olarak ekonomik geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Öztrak, ÅŸirketlerin birer birer iflas ettiÄŸini öne sürdü.

VatandaÅŸÄ±n enflasyon altÄ±nda inim inim inlediÄŸini söyleyen Öztrak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

''Ekonomi Amerikan ÅŸirketlerinin denetimine verilmiÅŸ vaziyette. DÄ±ÅŸ politika bataÄŸa saplanmÄ±ÅŸ. EÄŸitim sistemimiz çökmüÅŸ. Ä°yi yetiÅŸmiÅŸ gençlerimiz ülkeyi terk ediyor ancak bir rahatlÄ±k içinde Türkiye'nin kaderiyle AKP'nin kaderi ya da tek adamÄ±n kaderi birbirine eÅŸit deniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün deÄŸil. AslÄ±nda bugün bu geldiÄŸimiz noktanÄ±n arkasÄ±nda beka üzerinden siyaset yapmak vardÄ±r. Türkiye'nin bu beka sorunu iÅŸin hala ciddiyetin farkÄ±nda olmayan kadrolardadÄ±r. Bu kadrolar deÄŸiÅŸmedikçe de ülkenin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± her gün biraz daha artmaktadÄ±r. Bu kadrolardan kurtulduÄŸunda Türkiye'nin geleceÄŸi çok daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r.''

'BU Ä°ÅžÄ° ZABITAYA HAVALE EDEREK DÜZELTEMEZSÄ°NÄ°Z'

"Åžu anda Türkiye'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± enflasyon rakamlarÄ± olaÄŸanüstü yüksektir" diyen Öztrak, ÅŸunlarÄ± söyledi:

''Bu rakamlar Türkiye'de faizlerin daha da artacaÄŸÄ±nÄ±, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n insanlar üzerine kabus gibi çökeceÄŸini göstermektedir. Bütün bunlar yaÅŸanÄ±rken iktidar sanki bu enflasyonun sorumlusu kendileri deÄŸilmiÅŸ gibi çÄ±kÄ±p zabÄ±talarÄ± görevi davet ediyor, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± göreve davet ediyor. Üretici fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 45 iken ve de tüketici fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸta yüzde 24,5 iken bu iÅŸi zabÄ±taya havale ederek düzeltemezsiniz. Bir an önce ekonomide dengesizliÄŸi, kötü gidiÅŸi durduracak önlemleri almanÄ±z gerekmektedir. Bu iÅŸi pansuman tedavisi ile aspirin tedavisi ile geçirebilmemiz mümkün deÄŸildir"

'ENFLASYON TÜKETÄ°CÄ° FÄ°YATLARINDA YÜZDE 30'U BULACAKTIR'

Hükümetin ekonomiyi yönetmeyi bilmediÄŸini savunan Öztrak, "'Ekonomi yönetmeyi bilmedikleri için hamasi bir takÄ±m konularÄ±n arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorlar. Bir an önce gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerekir. Bu enflasyon rakamlarÄ±na göre de hiç vakit geçirmeden milletin gelirleri ayarlanmalÄ±dÄ±r. Åžu anda enflasyon yüzde 24,5. Orta Vadeli Program'da en son açÄ±kladÄ±klarÄ± enflasyon hedefi yüzde 20,8 idi. Bunun yüzde 20,8 olabilmesi için ekim-kasÄ±m-aralÄ±k yani 3 ay boyunca toplam kümülatif enflasyonun, tüketici fiyatlarÄ±nÄ±n yüzde 1,2 artmasÄ± lazÄ±m. Geçen sene artÄ±ÅŸ yüzde 4,3 idi. DolayÄ±sÄ±yla bunun en az 2 katÄ± olacaktÄ±r ve Türkiye'de enflasyon malesef tüketici fiyatlarÄ±nda yüzde 30'larÄ± bulacaktÄ±r. Bundan önceki açÄ±kladÄ±klarÄ± Orta Vadeli Program'da 2018 enflasyon hedefleri yüzde 7 idi. Merkez BankasÄ±'nÄ±n hedeflediÄŸi enflasyon ise yüzde 5'di" dedi.

'CHP OLARAK HERKESÄ°N OYUNA TALÄ°BÄ°Z'

Öztrak, bir gazetecinin "Dün HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan isim vermedi ama demokrasiden, özgürlükten yana olan herkesin yerel seçimde ortak hareket etmesi gerekir' dedi. HDP ile bir iÅŸbirliÄŸi söz konusu olabilir mi ya da baÅŸka partilerle" sorusuna ÅŸöyle cevap verdi:

"Ben CHP'nin ÅŸu veya bu partiyle iÅŸbirliÄŸiyle ilgili zorlanmasÄ±nÄ± ve buraya bir ÅŸekilde kÄ±lÄ±k kÄ±yafet dikilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± anlamakta zorluk çekiyorum. Oysa genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n sözleri son derece açÄ±k ve benim sözlerim de son derece açÄ±k. Diyoruz ki, mahalli idari seçimlerde biz en yüksek oyu alacak kendi bölgelerinde en kaliteli hizmeti vatandaÅŸÄ±n istediÄŸi hizmeti verebilecek adaylarÄ± bulmak suretiyle herkesin oyuna talibiz. Biz CHP kadrolarÄ±nÄ±n büyük mutabakatÄ± saÄŸlayabileceÄŸini düÅŸüyoruz.'' (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:36

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