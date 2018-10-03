Ä°YÄ° Parti'den af aÃ§Ä±klamasÄ±: Cin ÅŸiÅŸeden Ã§Ä±ktÄ±

Ä°YÄ° Parti'de baÅŸkanlÄ±k divanÄ± sonrasÄ± Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BuÄŸra Kavuncu, gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

MHP'nin TBMM'ye sunduÄŸu af teklifini deÄŸerlendiren Ä°YÄ° Parti Sözcüsü BuÄŸra Kavuncu, "Ä°YÄ° Parti olarak alelade ve yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±rcasÄ±na hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bu af teklifine karÅŸÄ±yÄ±z. Mahkumlar ile yakÄ±nlarÄ±nda ciddi bir beklenti oluÅŸtu. Cin ÅŸiÅŸeden çÄ±ktÄ±" dedi.

Ä°YÄ° Parti BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± toplantÄ±sÄ± Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde gerçekleÅŸtirildi. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamada bulunan Parti Sözcüsü Kavuncu, 'Ä°yilik KervanÄ± Yollarda Projesi' çerçevesinde genel merkez tarafÄ±ndan oluÅŸturulan komisyonlarÄ±n bu hafta sonu itibarÄ±yla 55 ili ziyaret etmiÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± ve 15 Ekim'e kadar 81 il ziyaretini tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bu ziyaretlerin, partinin, 2019'un Mart ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± öngörülen yerel seçimlerde hem aday belirleme hem de bölgenin problemlerini görmesi açÄ±sÄ±ndan yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Kavuncu, il teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n revizyonuyla ilgili sürecin de bu hafta 5 ilin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±yla tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kavuncu, parti olarak güçlü bir ÅŸekilde yerel seçimlere hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ekonomideki geliÅŸmelere deÄŸinen Kavuncu, "Enflasyon rakamlarÄ± rekor üzerine rekor kÄ±rÄ±yor. AçÄ±klanan TÜFE aylÄ±k bazda beklentinin yaklaÅŸÄ±k 2 katÄ± oranÄ±nda gerçekleÅŸti. ÜFE rakamlarÄ± çok daha içler acÄ±sÄ±. Haziran 2003'ten beri maalesef ülkemizin gördüÄŸü en yüksek enflasyon rakamlarÄ±" dedi.

‘NEDEN AMERÄ°KALI BÄ°R FÄ°RMAYA TESLÄ°M EDÄ°LÄ°YOR?"

UluslararasÄ± yönetim ÅŸirketi McKinsey ile yapÄ±lan danÄ±ÅŸmanlÄ±k anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin Kavuncu, "Bize, 'bu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n temelinde dÄ±ÅŸ güçler, Amerika, papaz var' dendi. Åžimdi ekonominin dümenine, baÅŸÄ±na ekonomideki krizin sebebi olan ülkenin en büyük firmasÄ±nÄ± getirip, koyuyorsunuz. Ülkenin mis gibi, gül gibi SayÄ±ÅŸtay'Ä±, bu kadar yetiÅŸtirilmiÅŸ bürokratÄ± dururken böyle bir konu neden AmerikalÄ± bir firmaya teslim ediliyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

MHP'nin TBMM'ye sunduÄŸu af teklifine de deÄŸinen Kavuncu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

Ä°YÄ° Parti olarak alelade ve yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±rcasÄ±na hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bu af teklifine karÅŸÄ±yÄ±z. Mahkumlar ile yakÄ±nlarÄ±nda ciddi bir beklenti oluÅŸtu. Cin ÅŸiÅŸeden çÄ±ktÄ±. Partimiz için ancak bir toplumsal mutabakat saÄŸlanarak, maÄŸdurlarÄ±n ve sivil toplum örgütlerinin görüÅŸleri alÄ±narak ve gerçek kader mahkumlarÄ±nÄ±n tespitinin yapÄ±lmasÄ±yla ÅŸahÄ±slara yönelik af çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n görüÅŸülmesi kabul edilebilir. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 17:37

www.evrensel.net