Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda Brexit anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±

Ä°ngiltere ile Avrupa BirliÄŸi birlikteliÄŸinde sona yaklaÅŸÄ±lÄ±rken, AB Ã¼yesi Ã¼lkeler 18-19 Ekimâ€™de BrÃ¼kselâ€™de yapÄ±lacak zirvede Brexitâ€™i gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Ä°ngiltere ile Avrupa BirliÄŸi (AB) birlikteliÄŸinde sona yaklaÅŸÄ±lÄ±rken taraflar müzakerelerde Kuzey Ä°rlanda sorunu baÅŸta olmak üzere kritik alanlarda uzlaÅŸÄ±ya varamÄ±yor. AB üyesi 28 ülke liderinin 18-19 Ekim’de Brüksel’de gerçekleÅŸtireceÄŸi zirvede ele alÄ±nacak ana baÅŸlÄ±klardan birini Brexit sürecinin geleceÄŸi oluÅŸturacak.

Ä°ngiltere ve AB tarafÄ± bu zirvede ortak bir metin üzerinde anlaÅŸma zemini arasa da kritik konulardaki görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n sürdüÄŸü ve uzlaÅŸÄ± imkanÄ±nÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ± gözleniyor. Taraflar arasÄ±nda uzlaÅŸmasÄ± en güç konularÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°rlanda sÄ±nÄ±r meselesi, ticari iliÅŸkilerin geleceÄŸi, Avrupa Adalet DivanÄ±nÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± geliyor.

KUZEY Ä°RLANDA SORUNU

Ä°ngiltere’nin birlikten ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, AB üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ±n parçasÄ± olan Kuzey Ä°rlanda arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r üzerinden yapÄ±lacak ticaret ile ilgili görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± henüz giderilebilmiÅŸ deÄŸil. AB, Brexit müzakereleri çerçevesinde Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n, Gümrük BirliÄŸi içerisinde kalmasÄ±nÄ± ve ürünlerde AB mevzuatlarÄ±nÄ±n geçerli olmasÄ±nÄ± talep ediyor.

Kuzey Ä°rlanda ve Ä°rlanda arasÄ±nda bir iç sÄ±nÄ±r uygulanmasÄ±nÄ±n kabul edilmeyeceÄŸini belirten AB yetkilileri, Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n tarÄ±m, çevre, gümrük, rekabet ve elektrik piyasalarÄ± gibi konularda AB kurallarÄ±na uymaya devam etmesi gerektiÄŸini ve yasal uzlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Avrupa Adalet DivanÄ±nÄ±n görev alanÄ±na girmesini savunuyor. Ä°ngiltere, Kuzey Ä°rlanda konusunda aldÄ±ÄŸÄ± tutumla AB’nin Ä°ngiltere’nin toprak bütünlüÄŸünden vazgeçmesini beklediÄŸini öne sürüyor. Brüksel, BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ±n Birlikten çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na onay verirken, BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ±n bir parçasÄ± olan Kuzey Ä°rlanda’yÄ± Gümrük BirliÄŸi dahil AB mevzuatÄ±na tabi tutmak istemesi tartÄ±ÅŸmanÄ±n ana nedenini oluÅŸturuyor.

Brexit’in gerçekleÅŸmesinin ardÄ±ndan taraflarÄ±n kuracaÄŸÄ± ekonomik iliÅŸkinin nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸi konusunda da görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± yaÅŸanÄ±yor. AB’nin bu konuda sadece iki seçenek sunduÄŸunu vurgulayan Londra yönetimi, ilk seçeneÄŸin Ä°ngiltere’nin Avrupa Ekonomik Bölgesi ve Gümrük BirliÄŸi içinde kalmasÄ±nÄ± içerdiÄŸini belirtiyor. Ä°ngiltere, diÄŸer seçeneÄŸin ise BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ±n bir parçasÄ± olan Kuzey Ä°rlanda’nÄ±n Gümrük BirliÄŸi dahil AB mevzuatÄ±na tabi tutulmak istenmesi olduÄŸunu ifade ediyor.

BREXÄ°T Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ° TARÄ°HLER

AB üyesi 28 ülke lideri Brüksel’de yapÄ±lacak zirvede Brexit’i görüÅŸecek. AyrÄ±ca yetkililer, AB ile varÄ±lacak Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesi için kasÄ±m ayÄ±nda acil bir AB zirvesi daha düzenlenebileceÄŸini ifade ediyor.

13-14 AralÄ±k’ta yapÄ±lacak AB liderler zirvesinde ise Ä°ngiltere ile AB’nin Brexit anlaÅŸmasÄ±na imza atmasÄ± bekleniyor. Ä°mzalanacak anlaÅŸmanÄ±n ocak ayÄ±nda Ä°ngiliz parlamentosunun onayÄ±na sunulmasÄ± ve ardÄ±ndan da 27 AB üyesi ülkenin en az 20’sinin onayÄ±nÄ± almasÄ± gerekiyor. Süreç beklendiÄŸi gibi ilerlerse, Ä°ngiltere 29 Mart 2019’da yerel saatle 23.00’da AB’den resmen ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda 21 ay sürecek bir “geçiÅŸ dönemi” baÅŸlayacak. Bu dönemde Ä°ngiltere’nin Gümrük BirliÄŸi ve Tek Pazar üyeliÄŸi ile serbest dolaÅŸÄ±m gibi AB üyeliÄŸine özgü ayrÄ±calÄ±klarÄ± devam edecek ancak birlik içindeki oy hakkÄ±nÄ± yitirmiÅŸ olacak. Brexit’i takip eden geçiÅŸ döneminin 31 AralÄ±k 2020’de sona ermesi öngörülüyor. Ä°ngiltere’nin amacÄ±, bu tarihten önce AB ile bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±na imza atabilmek olarak gösteriliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:04

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