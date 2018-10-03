KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: DÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler dediler, ABD'li McKinsey ile anlaÅŸtÄ±lar

Ã‡anakkale'de bulunan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Biga Belediyesi Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.

Çanakkale'ye ziyaret ve açÄ±lÄ±ÅŸa katÄ±lmak için giden CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Biga Belediyesi toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ekonomi üzerinden hükümeti eleÅŸtirerek, "Ekonomide kriz çÄ±kÄ±nca dÄ±ÅŸ güçler yaptÄ± dediler, sonra Amerikan ÅŸirketi McKinsey ile anlaÅŸtÄ±lar" dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle;

'SARAY'DA KRÄ°Z YOK'

"Bugün enflasyon oranlarÄ± açÄ±klandÄ±. BakÄ±n sadece aylÄ±k enflasyon yüzde 6. Enflasyonun da bütün zamlarÄ±nda da faturasÄ± millete çÄ±kÄ±yor. Kriz miriz yok diyorlar. Nereden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±za baÄŸlÄ±, Saray'da kriz yok. Elektirik faturasÄ± ödenmiyor, doÄŸalgaz faturasÄ± ödenmiyor. Sana kriz olur mu? DoÄŸru Saray'da kriz yok. Gelelim Saray'Ä±n beslemelerine. E bunlar dolar bazÄ±nda ihale alÄ±yor. Dolar çÄ±ktÄ±kça bunlar kazanÄ±yor. Bunlara kriz var mÄ± yok. Geliyorum vatandaÅŸa sizin mutfaÄŸÄ±nÄ±zda kriz var mÄ±? VatandaÅŸÄ±n mutfaÄŸÄ±nda yangÄ±n var yangÄ±n.

'TERK ET O SARAY'I'

Ülkeyi 16 yÄ±lda bu hale getirdiler. Ekonomi bu hale gelince 'dÄ±ÅŸ güçler yapÄ±yor' diyorlar. Bu ülkeyi sen mi yönetiyorsun, dÄ±ÅŸ güçler mi? DÄ±ÅŸ güçler yönetiyorsa o zaman terk et o Saray'Ä±. DÄ±ÅŸ güçleri memleketi ihale edeceksin, sonra dönüp diyeceksin biz ABD firmasÄ± olan McKinsey ile anlaÅŸma yaptÄ±k. Hani sen dÄ±ÅŸ güçlere karÅŸÄ±ydÄ±n. Efendim McKinsey firmasÄ± 16 BakanlÄ±ÄŸÄ± denetleyecekmiÅŸ, bütün bilgileri alacakmÄ±ÅŸ.

'DIÅžARIDA ASLAN KESÄ°LÄ°YORLAR'

DÄ±ÅŸarÄ±ya gidince sesin soluÄŸun çÄ±kmÄ±yor, kapÄ± arkasÄ±nda yalvarÄ±yorlar. Ä°çerde aslan kesiliyorlar. Bu kamburu, bu yükü sÄ±rtÄ±nÄ±zdan atmaya hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:56

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